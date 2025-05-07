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批中選會「超前介入」 翁曉玲搬資料：過往大多投票先、移送後

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／本報資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／本報資料照片

中選會主委李進勇針對告發罷免案涉偽造文書一事表示，是為確保犯罪追訴有效進行。國民黨立委翁曉玲表示，過往經驗都是「投票先、移送後」，且一般來說「提議」及「連署」階段尚屬行政程序處理階段，各單位都不應「超前介入」，如今情況是中選會超前告發，相關單位也執法不公。

檢調單位查幽靈連署，國民黨立委翁曉玲昨受訪時表示，就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究。民進黨立委王美惠今質詢時說，若涉及不法，應即時查處，否則是嚴重誤導社會大眾。李進勇說，即時告發是為確保犯罪追訴能有效進行。

翁曉玲表示，她今天因為喉嚨沙啞，沒去質詢中選會，否則她本來就要質詢中選會是否有「超前移送」的情事；據中選會資料，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是「投票先、移送後」，亦即中選會都是在投票日之後才移送，只有1件王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。

翁曉玲強調，她不認同偽造連署，若有違規情事，依法該罰就要罰，但一般來說「提議」及「連署」階段，尚屬行政程序處理階段，選務機關若有發現不合格連署書，可直接剔除不計，並不會影響公眾利益，各級選務機關、檢調單位都應該保持行政中立，不應「超前介入」。

翁曉玲認為，中選會這次作法不同於以往，在提議連署第一階段後就告發，很難讓人民相信沒有政治考量。此外，檢調單位同樣地破壞過去辦案準則，對罷團人士進行強制搜索調查，甚而聲押，所有台灣人都有智慧可以判斷，中選會和司法檢調早已喪失了獨立性和公平公正性。

翁曉玲批評，中選會和司法檢調根本不在乎人權、憲政法治和人民對司法的觀感，由此可見，大罷免徹頭徹尾就是民進黨想要一黨獨大的政治算計，而中選會、司法檢調等單位，甘作綠營鷹犬，賣力配合演出，可恥至極。

國民黨立委翁曉玲表示，據中選會資料，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是「投票先、移送後」，亦即中選會都是在投票日之後才移送，只有1件王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。圖／翁曉玲提供
國民黨立委翁曉玲表示，據中選會資料，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是「投票先、移送後」，亦即中選會都是在投票日之後才移送，只有1件王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。圖／翁曉玲提供

中選會 李進勇 罷免 翁曉玲

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