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翁曉玲指就算涉不法應「罷免完再追究」 吳思瑤批驚世立委：見解無知

中央社／ 台北7日電
國民黨立委翁曉玲6日說，罷免連署就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）7日表示，見識到翁曉玲的法律見解是如何的無知、曲解。圖／中央社
國民黨立委翁曉玲6日說，罷免連署就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（圖）7日表示，見識到翁曉玲的法律見解是如何的無知、曲解。圖／中央社

國民黨發動罷免民進黨立委，卻一再爆出死亡、冒名連署，連帶地方黨部被搜索、幹部被約談、羈押，國民黨立委翁曉玲昨天說，就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，見識到翁曉玲的法律見解是如何的無知、曲解。

翁曉玲透過社群媒體發文指出，根據中選會提供的資料顯示，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是「投票先、移送後」，亦即中選會都是在投票日之後才移送，只有1件民進黨籍桃園市前議員王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。

吳思瑤今天上午在立法院輿情回應記者會，針對翁曉玲說法表示，翁曉玲是驚世立委，果然語不驚人死不休，昨天見識她的法律見解是如何的無知，是如何的曲解，竟然說死人連署、造假連署等作弊舞弊事件，應等所有罷免案結束後再來辦。

吳思瑤說，翁曉玲的發言，是對司法偵辦說三道四，要影響司法偵辦，任何的司法偵辦就是依憑證據，往往證據可能被勾串、湮滅，檢調人員永遠跟時間賽跑，但翁曉玲竟然公然說，可以等、可以緩，是不是就是要縱容國民黨上上下下湮滅證據，要做後續的不法勾串。

吳思瑤表示，司法是司法，罷免是罷免，非常遺憾神聖的人民罷免權被國民黨用舞弊、違法等犯罪方式遂行政治目的。但是，罷免是罷免，司法是司法，該偵辦就要辦，司法偵辦沒有影響罷免案進行，不要拿司法偵辦來救罷免，此舉只會呈現國民黨害怕罷免的心態，翁曉玲身為法律人，應該要有法律人基本正確的認知。

翁曉玲說，她不認同偽造連署，若有違規情事，依法該罰就要罰。因這次大罷免案仍適用選罷法舊法，若有偽造連署仍適用刑法「偽造私文書罪」或「違反個資法規定處理」，而偽造文書罪的重要構成要件是，偽造私文書的「結果」，必須「足以生損害於公眾或他人者」，才可能成立本罪，因此處罰的是結果犯。

翁曉玲指出，一般來說，「提議」及「連署」階段，尚屬行政程序處理階段，各級選務機關、檢調單位都應保持行政中立，不應超前介入，以免影響人民罷免權的行使。但中選會此次作法不同於以往，在提議連署第一階段後就逕行告發，檢調單位同樣破壞過去辦案準則，對罷團人士進行強制搜索調查，甚而聲押，很難讓人民相信沒有政治考量。

翁曉玲指出，由此可見，大罷免徹頭徹尾就是民進黨想要一黨獨大的政治算計，而中選會、司法檢調等單位，甘作綠營鷹犬，賣力配合演出，可恥至極。如果吳思瑤認為中選會之前的做法有錯， 請立刻去監察院檢舉中選會違法失職。

吳思瑤 罷免 翁曉玲

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