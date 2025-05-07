公投併罷免？李進勇說法留伏筆 翁曉玲曝他個性：公認的不公正

罷免案投票和公投是否綁一起，中選會主委李進勇今日在立法院內政委員會備詢時，說法留下伏筆。國民黨立委吳宗憲批，李進勇本就是公認的不公正，任何決策都只會為了民進黨好。國民黨立委翁曉玲說，中選會若要分開處理公投和罷免案投票，應該就是要配合民進黨的政治算盤。

李進勇今赴立法院內政委員會備詢，針對公投與罷免能否綁同一天舉行，他答詢強調3項因素，包括要合法、減少社會成本支出及考量選務能量，罷免案時間複雜，何時宣告成立難預料。同時他也說，每個罷免案成案有時間的落差，現在還說不準，一切要等到情況比較明朗時，再提到委員會去決定投票時間。

對於是否要刻意拆開罷免、公投的投票時間以及藍綠委罷免不同時投票等問題，吳宗憲說，李進勇的個性本來就是公認的不公正，他是公認的不公正的人。中選會這段時間非常不公正地處理事情，完全不夠格被稱為獨立機關。李進勇所帶領的中選會，任何決策都只會為了民進黨好，只要對民進黨有利，任何決策都會這樣，例如選罷法修法後，罷免連署究竟該適用新法還是舊法，解釋也依怎樣對民進黨有利。

吳宗憲表示，他已經沒有辦法按照法律，預測李進勇會怎麼做，李的做法就一個判斷標準，就是對民進黨有沒有利。「我對李進勇的評論，就是一個公認的不公正的人。」