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涉罷綠偽造案！罷瑤召集人賴苡任應訊75分鐘請回 低調撐傘離開北檢

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，應訊75分鐘請回，與委任律師胞妹一同離開北檢。記者蘇健忠／攝影
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，應訊75分鐘請回，與委任律師胞妹一同離開北檢。記者蘇健忠／攝影

罷免立委吳思瑤吳沛憶連署涉偽造案，台北地檢署日前搜索國民黨台北市黨部羈押主委黃呂錦茹，今傳喚罷團賴苡任、李孝亮2人出庭。賴苡任今下午應訊75分鐘後請回，賴與親友討論約20分鐘決定不受訪低調撐傘，邁開步伐離去。李孝亮下午4時許同樣請回，未受訪。

日前已50萬元交保的賴苡任，今下午2時許抵達北檢報到，偵查庭外至少有5名親友等候，且有攜帶腳架等器材設備，賴應訊約75分鐘後請回。賴步出偵查庭與委任律師胞妹談話，且還有親友上前擁抱加油打氣，賴與親友討論在北檢2樓討論約20分鐘後決定不受訪，不在北檢對外發言，隨即與胞妹撐著黑色雨傘離去，全程不發一語。

檢方日前諭知李孝亮30萬元交保，今傳喚到庭，從下午4時許起應訊不到30分鐘，訊後請回；李孝亮同樣未接受記者採訪，不發一語離開北檢。

罷團「憶事無成」領銜人李孝亮、罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任得知今天要到北檢出庭，曾指出，若被羈押在看守所裡寫書、看書。

李孝亮今在臉書分析，他和賴苡任到北檢開偵查庭，有雙押、雙放、一押一放3種可能，目的分別是直接沒收罷免雙吳、形塑我跟苡任是抓耙仔、讓出來的人背未來黨中央被搜索的鍋。李孝亮指出，他們若從北檢離開，恐被冠上出賣黨中央的罵名「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心」賴苡任在貼文下留言「我們就保持好狀態，邁開步伐走進北檢吧」

全案起源於，吳思瑤、吳沛憶的連署案遭告發涉偽造案，北檢追查懷疑有「提議前死亡」、戶籍未滿四個月、重複連署、相同筆跡抄寫等情狀，今年4月14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別以20萬至50萬元交保，劉思吟丈夫林叡改列被告，張克晉及證人均請回。

檢方17日搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，除了曾，其餘3人均遭羈押禁見。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，應訊75分鐘請回，邁開步伐離開北檢。記者蘇健忠／攝影
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任，應訊75分鐘請回，邁開步伐離開北檢。記者蘇健忠／攝影
檢方追查罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署涉偽造案，日前30萬元交保的罷團「憶事無成」領銜人李孝亮，今訊後請回。記者蘇健忠／攝影
檢方追查罷免立委吳思瑤、吳沛憶連署涉偽造案，日前30萬元交保的罷團「憶事無成」領銜人李孝亮，今訊後請回。記者蘇健忠／攝影

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 李孝亮 罷免

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