被挖舊案 李進勇嗆組織犯罪！國民黨：先射箭再畫靶

中選會主委李進勇今被問及40年前舊案，反嗆藍委「無助掩飾國民黨組織犯罪」。國民黨文傳會主委林寬裕表示，中選會作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不是充分證明有心的賴政府用羅織罪名、組織犯罪的名義來偵辦在野黨？

對於李進勇被質疑是否違反無罪推定，林寬裕今下午在中常會後受訪表示，李進勇和法務部長鄭銘謙答詢時，使用的字眼竟一模一樣，可見他們希望對抗國民黨最好的方法就是想到一個罪名，就全力朝這個罪名偵辦。

國民黨發言人楊智伃批評，李進勇不但是先射箭、再畫靶，中選會是超然機關，卻當自己是法官，要對國民黨定罪。所謂「組織犯罪」要件是針對殺人、擄人、毒品等重罪，中選會把這麼大的重罪硬扣在國民黨身上，如同台北市黨部主委黃呂錦茹被以「政治立場」和「使用通訊軟體可能串供」作為駁回抗告理由，這不是妥妥地綠色恐怖、政治辦案，這不就是獨裁、綠共嗎？李進勇和法務部不斷再次證明，他們就是要用司法清算在野黨。

此外，國民黨主席朱立倫上周則透露，黨內最新民調，北市5藍委都很安全。但台北市黨部代理主委戴錫欽表示，現在民調雖然相對OK，但必須強調「一點都不安全」，如果投票率產生懸殊狀況，台北5席還是有可能會被罷免。

林寬裕表示，朱、戴說法沒有不一致，朱立倫是提及一般民眾接受議題的喜好厭惡程度，但這能不能轉化為實際投票，關鍵還是會不會出來投票。他說，不可否認國民黨還是要把不同意票催出來，希望支持者和中間選民對於不平等的大罷免，用具體行動維護反對聲音。