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罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
罷團「憶事無成」領銜人李孝亮下午3時許抵達北檢，僅說謝謝後上樓應訊。記者蘇健忠/攝影
罷團「憶事無成」領銜人李孝亮下午3時許抵達北檢，僅說謝謝後上樓應訊。記者蘇健忠/攝影

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署偽造案，台北地檢署在羈押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押後，今傳喚罷團賴苡任、李孝亮等人出庭，李孝亮下午3時許抵達，僅說「謝謝」上樓進入偵查庭。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任下午2時許抵達北檢應訊，面對媒體無談話。罷團「憶事無成」領銜人李孝亮下午3時許抵達北檢，先由律師協助報到後，在3點20分左右進入檢方，媒體記者問擔心羈押嗎？簡單說明嗎？會再看守所寫書嗎？他沒有多做回應，僅說謝謝後，低調上樓應訊。

李孝亮今在臉書分析預言今他和賴苡任到北檢開偵查庭，有可能20%雙押、70%雙放、90%一押一放，目的分別是直接沒收罷免雙吳、形塑是抓耙仔、讓出來的人背未來黨中央被搜索的鍋。他們若從北檢離開，恐被冠上出賣黨中央的罵名，「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心」賴苡任在貼文下留言「我們就保持好狀態，邁開步伐走進北檢吧」

全案起源於，吳思瑤、吳沛憶的連署案遭告發涉偽造案，北檢追查懷疑有「提議前死亡」、戶籍未滿四個月、重複連署，且有相同筆跡抄寫等情狀，今年4月14日約談「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡交保30萬元，陳冠安交保20萬元。

專案小組懷疑全案疑似抄錄名冊，4月17日第二波行動搜索國民黨台北市黨部、第一區黨部，且約談黃呂錦茹等幹部，全案迄今台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文3人遭羈押禁見。

吳思瑤 李孝亮 罷免

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