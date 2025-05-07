李進勇嗆國民黨組織性犯罪 翁曉玲：自證扣帽消滅在野黨

國民黨立委許宇甄今於立法院內政委員會質詢中選會主委李進勇，提到李40年前任台中地院法官時，曾要書記官造假筆錄日期的舊案，讓李怒嗆「無助掩飾國民黨組織犯罪」。國民黨立委翁曉玲說，李的說法證實民進黨一心一意想消滅最大最野黨。

許宇甄今日質詢時，提及李進勇過去曾任台中地院法官，當時要書記官造假筆錄日期，因為依照當時法官評核機制，李進勇法官1985年1月31日前沒有開庭會因拖延審判，而影響考績，由甲等降為乙等，會短少三萬多元，李法官為了避免情況就竄改，但最後無罪理由是因為未生實質損害，並非沒有這件事情，「當時有大搜索嗎？有偵訊一天一夜嗎？」

李進勇回應，這是40年前無罪判決的陳年老案，這個案子沒有抄名冊，沒有死亡連署、也沒有盜刻印章，跟現在情況不一樣，「我不知道委員舊案重提是要掩飾什麼？是要掩飾檢察官正在辦的偽造案件嗎？」他的案子不足以掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，「我沒有抄名冊、沒有偽造簽名、也沒有盜刻印章，你提這案子無助於澄清你們組織性的犯罪。身為委員怎麼會拿毫無關聯的案子來講，這樣無助於掩飾組織性犯罪。」

針對李進勇說法，翁曉玲說，這些年來中選會的表現早已不是獨立機關， 而是成了民進黨的選委會。李進勇今日的說法證實她之前的猜測，民進黨一心一意想將國民黨扣上組織犯罪的帽子，打成是違憲政黨，再讓憲法法庭大法官解散國民黨，達到消滅最大再在野黨的目標。