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遭揭當法官時造假 李進勇當場怒嗆！許宇甄：不適格快下台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇則反嗆藍委，重提舊案也無助於掩飾國民黨組織性犯罪。記者林澔一／攝影
兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇則反嗆藍委，重提舊案也無助於掩飾國民黨組織性犯罪。記者林澔一／攝影

中選會主委李進勇40年前，曾要書記官造假筆錄日期的舊案被挖出，令他今日在立法院內政委員會備詢時，怒嗆「無助掩飾國民黨組織犯罪」。質詢李進勇的國民黨立委許宇甄表示，李讓中選會的公信力蕩然無存，更證明早已喪失中立與專業的立場，為守護台灣的選舉正義與民主制度，應立即下台。

許宇甄今日質詢時，批中選會辦藍不辦綠，提到李進勇過去任台中地院法官時，曾要求書記官造假筆錄日期。李當場怒回，這是40年前無罪判決的陳年老案，「我的案子無助於掩飾你們組織性犯罪。」

之後，針對李進勇的言行，許宇甄表示，今天針對偽造文書告發問題對他提出質詢，特別找到他40年前擔任台中地院法官，為了領取獎金偽造文書被起訴的案件，雖然當年獲判無罪，但法院判決書有記載，李進勇等人「具偽造之形式」，白話文來說，確實有偽造文書，只是未造成他人損害才無罪。

許宇甄指出，為此特別詢問李進勇，當年因偽造文書事件被檢調偵辦時，有沒有被大搜索？不認罪時，有沒有被檢察官聲請羈押？他拒絕交代自己的偽造文書案件，反而「見笑轉生氣」，反而變身「李法官」對個案指指點點，這種以政治指導辦案的僭越職權的行為，已使機關蒙羞，應向國人公開道歉。

許宇甄認為，李進勇身為中選會主委，應確保機關獨立且超然運作，客觀公正行使職權，為了替自己遮掩過去偽造文書的過錯，竟然在立法院公然稱國民黨為組織犯罪，這種帶有政黨意識形態的失格言論，已完全失去獨立機關主委應有的中立客觀。檢調並未以組織犯罪為案由偵辦連署案件，中選會主委針對非主管業務，竟公開直指國民黨構成組織犯罪，顯然是毫不遮掩的指導辦案，意圖以政治力介入司法。他這種刻意散播仇恨、製造對立的行為，不僅嚴重傷害民主制度，更坐實中選會淪為執政黨政治打手的事實，李進勇應該立即辭職下台，接受全民檢驗。

許宇甄批評，民進黨操作司法對國民黨各地黨部進行大搜索、大羈押，且不斷有人傳出，民進黨要以組織犯罪偵辦國民黨，今天中選會主委李進勇的荒謬言論，完全證明中選會已淪為民進黨的政治工具，李進勇可以直接認定偵辦中的案件是組織性犯罪，正好坐實傳言，台灣司法已死，民主已毀。

許宇甄說，李進勇一方面承認地方選委會人員薪資由中央中選會統籌，是一條鞭體系，卻在選務出包時全盤推給地方，完全卸責。另一方面，對於選罷法明訂就職未滿一年不得罷免的規定，而對民進黨團總召柯建銘公然宣稱就職後就立刻啟動罷免行動，李進勇竟稱「法律未明訂，中選會只能閉著眼睛」回應，形同坐視違法。對於連署書各欄資料可以打字列印，只需蓋章或簽名的做法，面對「印章如何辨識真偽」的提問，李進勇竟說「選務委員一看就知道」，如此荒謬說法簡直侮辱人民智商。

許宇甄再指出，根據資料顯示，過去中選會針對偽造連署案件都是在投票後才告發，但這次國民黨在第一階段連署即遭大動作搜索、羈押，詢問審查標準何在，李進勇卻以一句「選委會判斷」輕描淡寫，毫無明確依據。一連串毫無邏輯與標準，甚至荒腔走板的回應，不僅讓中選會的公信力蕩然無存，更證明李進勇早已喪失中立與專業的立場。為守護台灣的選舉正義與民主制度，應立即下台，為自己的失格發言與政治操弄負責。

罷免

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