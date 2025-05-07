反罷免…陪李彥秀跑基層 游淑慧曝這群人變多：起風了

罷免李彥秀團體昨已將第二階段連署送件，送出4萬5183份，超法定門檻142%，國民黨議員也在地方積極反制罷免，國民黨議員游淑慧今天在臉書表示，她近期觀察到地方反罷免，加油、比讚、表達會出來投不同意票的變多了。

游淑慧今天在臉書說，「悄悄轉變了」， 最近加油的人變多了、比讚的人變多了、說要出來投票的人變多了、說不同意罷免的人變多了。

「起風了，很多支持的聲音和力量」，游說，現階段不像罷免方，能透過有形的連署來呈現，反罷免的民眾只能匯集成每一個善意的笑容、加油、手勢。雖然沒有數據，但越來越多的表態和溫度，讓我們的心裡踏實。到最後只能拜託民眾，要再投一次票來結束這一切的政治紛擾。

游淑慧也嘆，媒體、司法、罷免，也不知道要投幾次票，才會是民進黨心中的民主。出門投票 用一張不同意罷免的票，「留下您們要的人 李彥秀。」

議員李明賢也在臉書表示，他上周六上午在南港玉成公園舉辦毛小孩寵物活動，吸引滿滿人潮一起同樂，正因為來自基層，才能清楚感受基層需求，就是如何建設基層、讓港湖更發展，這也是李彥秀委員從政以來的堅持。面對挑戰、面對罷免衝擊，透過最紮實的問政來回應基層深深的期待。