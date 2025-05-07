大罷免案基市府團隊兩要角涉案 誰是更大咖？謝國樑：絕未涉入

基隆地檢署指控基市府前民政處長張淵翔、市政顧問謝偉仁涉入罷免民進黨議員偽造文書案，張收押、謝交保。基隆市長謝國樑市府團隊兩要角涉案，外界關注謝的角色。謝國樑今天說，絕對沒有介入罷免偽造文書案，他尊重相關單位調查。

基檢偵辦藍營發動罷免民進黨市議員鄭文婷，提議人名冊出現「死亡連署」情事，4月28日發動搜索、傳訊，隔天聲押張淵翔和領銜人紀文荃、國民黨仁愛區黨部主任張金發。基隆地院審理後，裁定紀文荃、張金發收押禁見，張淵翔40萬元交保。事後張請辭獲准。

檢方對張淵翔交保裁定提出抗告，台灣高等法院審理後駁回。檢調持續偵辦此案，傳訊2名涉案的戶政所主任後，5月5日約談謝偉仁和張淵翔，檢察官複訊後，6日凌晨令謝偉人15萬元交保，並第二度聲押張淵翔。

基隆地院6日開庭訊問張淵翔後，對照檢察官羈押聲請書內證據，認定張涉嫌違反個人資料保護法、刑法偽造文書罪嫌疑重大，且依檢察官舉出的新事證，可見本案有甚多共犯，但張對己身以外的涉案人員身分及涉案程度有所保留，說詞避重就輕，足認有勾串共犯之虞，裁定羈押並禁止接見、通信、受授物件。

謝國樑今天下午出席基隆市無障礙交通大平台及復康巴士服務新制說明會時，媒體詢問說，張會被收押，是因為隱匿共犯，外界關注會不會有「更重量級的共犯」？謝國樑僅回應「還是尊重相關單位」。

據了解，因為市府團隊有兩名重要成員被檢方指控涉入偽告文書案，謝國樑關注檢調的偵辦進度，並靜待偵查結果。未來全案若起訴，外界才能了解檢方偵辦內容，他個人絕對沒有介入罷免偽造文書案。