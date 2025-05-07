【重磅快評】「宣判」國民黨組織性犯罪 李進勇不演了

檢調偵辦藍營「幽靈連署」向上延燒，除了國民黨各縣市黨部被搜索中箭，盛傳檢調近期將直搗國民黨中央黨部。兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天在立院質詢，重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇當場「見笑轉生氣」，反嗆藍委重提舊案，無助於掩飾國民黨「組織性犯罪」。李進勇猶如提前劇透，許多政治追殺的劇本似乎一一成真。

許宇甄今天質詢時提及，李進勇當年擔任法官時，曾要求書記官造假筆錄日期，最後無罪理由僅因未生實質損害，「當時有大搜索嗎？有偵訊一天一夜嗎？」李進勇當場回擊，這是40年前無罪判決的陳年老案，他的案子不足以掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，「我沒有抄名冊、沒有偽造簽名、也沒有盜刻印章，提這案子無助於澄清你們組織性的犯罪；身為委員拿毫無關聯的案子來講，無助於掩飾組織性犯罪。」

中選會是選務機關，理應堅守行政中立的紅線，因為中選會不僅要籌辦罷免期程等行政事務，還有權力審核罷免連署案是否成立，有沒有問題都是中選會說了算；民進黨如今黨政合一，大罷免擺明是球員兼裁判，內政部長劉世芳先狂妄定調國民黨主席朱立倫是「首謀」、民進黨秘書長林右昌再引導性質疑，國民黨是不是系統性、有組織的犯罪行為？中選會忠於黨國，李進勇今天更是毫不掩飾，直接「判決」國民黨是組織性犯罪，忘了他現在是法官或主委？

民進黨發言人卓冠廷曾透露，賴清德總統下達大罷免軍令狀，即使黨中央出面否認，但當前現況是，檢調大軍紛紛出動，以司法高壓搜索國民黨地方黨部，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等多位幹部遭羈押。台中市長盧秀燕說，罷免運動發起人沒有查察個資的權力，以司法要求發起罷免人負責，何其沉重；罷免成案，選務機關和戶政機關已剔除不正確資料，利用司法對罷免方調查審判羈押，都太過分了。國民黨台北市黨部代主委戴錫欽說，現階段的政治氛圍與檢調行動已造成寒蟬效應，部分民眾擔心參與連署會遭秋後算帳，甚至有國民黨資深黨工表達退意。

民進黨出動檢調和中選會，大罷免如虎添翼。劉世芳先稱朱立倫是首謀，李進勇再指控國民黨組織犯罪，依照民進黨邏輯，最嚴重還可依法強制解散政黨，正所謂「昨日統促黨、明日國民黨」，在法院宣判前，李進勇顯然心證已成。

以現狀評估，全台35個罷免藍委案，至少25案將進入三階投票，遙遙領先罷免綠委的進度；在中選會助攻下，藍委宛如待宰羔羊，處境是「人為刀俎、我為魚肉」。中選會極有可能宣告，罷藍委提前登場投票，在國民黨立委被一一殲滅後，民進黨將一躍而成國會第一大黨；賴總統若要頒發「功在黨國」匾額，李進勇無疑是頭號功臣，甚至可以中選會主委的功勳列名民進黨史。