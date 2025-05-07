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【重磅快評】「宣判」國民黨組織性犯罪 李進勇不演了

聯合報／ 主筆室
兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇則反嗆藍委，重提舊案也無助於掩飾國民黨組織性犯罪。記者林澔一／攝影
兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇則反嗆藍委，重提舊案也無助於掩飾國民黨組織性犯罪。記者林澔一／攝影

檢調偵辦藍營「幽靈連署」向上延燒，除了國民黨各縣市黨部被搜索中箭，盛傳檢調近期將直搗國民黨中央黨部。兼任國民黨組發會主委的立委許宇甄今天在立院質詢，重提中選會主委李進勇當年法官造假案；李進勇當場「見笑轉生氣」，反嗆藍委重提舊案，無助於掩飾國民黨「組織性犯罪」。李進勇猶如提前劇透，許多政治追殺的劇本似乎一一成真。

許宇甄今天質詢時提及，李進勇當年擔任法官時，曾要求書記官造假筆錄日期，最後無罪理由僅因未生實質損害，「當時有大搜索嗎？有偵訊一天一夜嗎？」李進勇當場回擊，這是40年前無罪判決的陳年老案，他的案子不足以掩飾鋪天蓋地的組織性犯罪行為，「我沒有抄名冊、沒有偽造簽名、也沒有盜刻印章，提這案子無助於澄清你們組織性的犯罪；身為委員拿毫無關聯的案子來講，無助於掩飾組織性犯罪。」

中選會是選務機關，理應堅守行政中立的紅線，因為中選會不僅要籌辦罷免期程等行政事務，還有權力審核罷免連署案是否成立，有沒有問題都是中選會說了算；民進黨如今黨政合一，大罷免擺明是球員兼裁判，內政部長劉世芳先狂妄定調國民黨主席朱立倫是「首謀」、民進黨秘書長林右昌再引導性質疑，國民黨是不是系統性、有組織的犯罪行為？中選會忠於黨國，李進勇今天更是毫不掩飾，直接「判決」國民黨是組織性犯罪，忘了他現在是法官或主委？

民進黨發言人卓冠廷曾透露，賴清德總統下達大罷免軍令狀，即使黨中央出面否認，但當前現況是，檢調大軍紛紛出動，以司法高壓搜索國民黨地方黨部，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等多位幹部遭羈押。台中市長盧秀燕說，罷免運動發起人沒有查察個資的權力，以司法要求發起罷免人負責，何其沉重；罷免成案，選務機關和戶政機關已剔除不正確資料，利用司法對罷免方調查審判羈押，都太過分了。國民黨台北市黨部代主委戴錫欽說，現階段的政治氛圍與檢調行動已造成寒蟬效應，部分民眾擔心參與連署會遭秋後算帳，甚至有國民黨資深黨工表達退意。

民進黨出動檢調和中選會，大罷免如虎添翼。劉世芳先稱朱立倫是首謀，李進勇再指控國民黨組織犯罪，依照民進黨邏輯，最嚴重還可依法強制解散政黨，正所謂「昨日統促黨、明日國民黨」，在法院宣判前，李進勇顯然心證已成。

以現狀評估，全台35個罷免藍委案，至少25案將進入三階投票，遙遙領先罷免綠委的進度；在中選會助攻下，藍委宛如待宰羔羊，處境是「人為刀俎、我為魚肉」。中選會極有可能宣告，罷藍委提前登場投票，在國民黨立委被一一殲滅後，民進黨將一躍而成國會第一大黨；賴總統若要頒發「功在黨國」匾額，李進勇無疑是頭號功臣，甚至可以中選會主委的功勳列名民進黨史。

中選會 司法 李進勇 罷免

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