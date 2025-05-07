翁曉玲主張不法罷免完再辦 李進勇：確保犯罪追訴有效進行

檢調單位查幽靈連署，國民黨立委翁曉玲昨受訪時表示，就算有不法行為，也應該等罷免案通過再追究。民進黨立委王美惠今質詢時說，若涉及不法，應即時查處，否則是嚴重誤導社會大眾。中選會主委李進勇說，即時告發是為確保犯罪追訴能有效進行。

立法院內政委員會今邀李進勇業務報告及備詢。王美惠表示，罷免連署若涉及不法，應即時查處，任何「等罷免案通過後再追究」的說法，不僅錯誤，更是嚴重誤導社會大眾。

王美惠指出，依刑事訴訟法第241條，公務員知悉犯罪嫌疑時即有告發義務，如果中選在罷免過程中，發現有不法行為，是否有主動告發，又是否如某立委所主張，需待罷免案通過後再行追究？

對此，李進勇回應，選務人員若在執行職務過程中發現違法事證，依法即須告發，這不僅是法律義務，「何時發現就是何時，不分黨派」，即時告發是為確保犯罪追訴能有效進行，至於告發後司法機關的節奏，則尊重後續偵辦事宜。