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國民黨「時薪300」招募罷免志工被酸爆 南市黨團回應了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
針對以時薪300元招募罷綠志工遭到批評，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝回應重要的是讓連署達標。記者吳淑玲／攝影
針對以時薪300元招募罷綠志工遭到批評，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝回應重要的是讓連署達標。記者吳淑玲／攝影

台南市議會國民黨團5日公開招募罷免民進黨立委林俊憲、王定宇的「連署志工」，並將提供時薪至少300元，消息曝光後引起民進黨及網友嘲諷，對此，黨團發言人說明目前已有7人報名，錢並不是重點，重要的是連署要正確及達標。

國民黨台南市黨部日前表示以時薪300元至350元招募「志工」，投入罷免民進黨立委林俊憲、王定宇行動，引發外界質疑與議論，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝今天指出，目前已有7人報名志工，經面試後就會投入，原則上希望是年輕人。

蔡育輝強調，招募志工並非為營利，而是考量志工若住在其他區，需至仁德、東區等地點工作，應補貼交通、餐費與飲品，並投保意外險。重要工作是核對資料，像他自己在連署資料時「曾寫錯5次」，還有議員影印紙尺寸弄錯，「之前犯罪的現在要改正」，避免重蹈覆轍。

蔡育輝說，由於台南市黨部因被查辦，擔心有串證之虞幾乎無人上班停擺，由議會黨團協助籌畫罷免事宜，但因議員需兼顧開會與選民服務，故需仰賴志工協助，包括會場布置、宣講與核對中選會格式等，被攻擊沒有關係，「希望能公平競爭」。

民進黨立委林俊憲說，面對國民黨高時薪徵人，謝龍介回應表示，黨部先前遭檢調搜索調查，「幾乎現已停擺，所以極度欠缺人手」。對此，他質疑「被收押的黨工才兩人？若因為這兩人缺席，整個罷免行動就停擺，是否代表過去一階與補件階段送出的近萬份連署書，全是出自這兩人之手？」

林俊憲提醒求職中的年輕人，對這種「志工」工作內容與薪資要格外警惕。他直言：「基本時薪是190，那多出來的110是什麼？那叫『刑責風險加給』。」

立委郭國文也說，謝龍介若真有誠意推動罷免，就應每日公布連署書份數，讓進度透明可查，而非只會拿錢找人「打工」。

罷免

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