擔心羈押？國民黨青年軍賴苡任罷免吳思瑤 抵達北檢未回應

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署中，台北地檢署偵辦罷免案涉偽造案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見，今傳喚罷團賴苡任、李孝亮等人出庭。賴苡任今在下午2時許抵達北檢報到，對於媒體提問擔心被羈押嗎？他沒有回應，僅對拍攝的媒體說「小心，小心」快步上樓。

罷團「憶事無成」領銜人李孝亮、罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任曾指出，若被羈押在看守所裡寫書、看書。賴苡任今下午2時許在律師陪同下到北檢報到，對於「擔心被羈押嗎？」他沒有回應，走上樓梯前遭媒體包圍拍攝，他提醒大家「小心」法警也在旁提醒不要推擠。

李孝亮今在臉書分析，他和賴苡任到北檢開偵查庭，有可能雙押、雙放、一押一放，目的分別是直接沒收罷免雙吳、形塑我跟苡任是抓耙仔、讓出來的人背未來黨中央被搜索的鍋。他們若從北檢離開，恐被冠上出賣黨中央的罵名，「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心」賴苡任在貼文下留言「我們就保持好狀態，邁開步伐走進北檢吧」

全案起源於，吳思瑤、吳沛憶的連署案遭告發涉偽造案，北檢追查懷疑有「提議前死亡」、戶籍未滿四個月、重複連署、相同筆跡抄寫等情狀，今年4月14日搜索「罷免雙吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟，領銜人李孝亮、張克晉等人11人，訊後分別以20萬至50萬元交保，劉思吟丈夫林叡改列被告，張克晉及證人均請回。

同月16日檢方第二波搜索，鎖定國民黨台北市黨部、第一區黨部，約談台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川，姚、初2人羈押禁見，曾請回。

黃呂錦茹經北院請回後檢方抗告成功，北院25日再開羈押庭後裁定羈押禁見。對此黃呂提抗告，高院指出，黃呂涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪，與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後曾指示他人製作某文件傳送予共犯，有勾串共犯、滅證可能，裁定抗告駁回。