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中選會曾告發謝國樑罷免偽冒 王鴻薇問檢調為何不辦？

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會指出，前年基隆市長謝國樑罷免連署，中選會事後也曾告發偽冒和死亡連署，卻不見檢調積極查辦。記者蔣永佑／翻攝
立委王鴻薇今在立法院司法及法制委員會指出，前年基隆市長謝國樑罷免連署，中選會事後也曾告發偽冒和死亡連署，卻不見檢調積極查辦。記者蔣永佑／翻攝

檢調日前全國遍地開花，擴大查辦罷綠連署偽冒案，國民黨立委吳宗憲、王鴻薇今在立法院司法及法制委員會先後指出，調查局查辦這次連署偽冒，甚至將績效專案加分，但前年基隆市長謝國樑罷免連署，中選會事後曾告發偽冒和死亡連署，卻不見調查局查辦，調查局長陳白立則推說當初檢察官沒有交辦。

吳宗憲質疑，各地檢偵辦一階連署並沒有談到選罷法，調查局卻將立委罷免案的選舉查察績效，適用去年總統、副總統及立法委員選舉查察專案的績效考核，導致績效核分暴增10倍，讓調查官丟下其他如打詐的工作不做，全部跑去查連署案，堪稱是史上第一次。但陳白立回應，立委罷免等同立委選舉，且績效核分辦法早在2023年10月便已核頒。

王鴻薇則指出，民進黨政府對於檢調辦藍不辦綠，說因為沒人告發，但中選會不只對謝國樑罷免案告發，對於前高雄市長韓國瑜、桃園市前議員王浩宇、前立委陳柏惟、立委黃捷、高雄市前議員高閔琳、前立委林昶佐通通都有告發，但檢調有辦嗎？證明就是雙標、因人設事。

王鴻薇認為，對於民主國家來說，要去搜索在野黨本來就是一件大事，之前搜索國民黨台北市中山區黨部，查的是連署罷免中正、萬華區立委吳沛憶和士林、北投區立委吳思瑤，但中山區的黨員如何能連署罷免其他區的立委？顯見檢調辦案已辦到無限上綱、違法濫權。法務部長鄭銘謙則表示，這是檢察官對於個案的認定和判斷。

中選會 法務部 王鴻薇 罷免

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