李進勇：戶籍遷出不影響資格 仍可是罷免領銜人
全台大罷免持續，台北市罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出，甚至傳出遷出戶籍，另部分罷團也傳出跳船潮。中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會備詢時表示，戶籍遷出不影響資格，仍可是領銜人資格，只是不能投第三階段的投票。
民進黨立委黃捷質詢時問，罷免領銜人遷戶籍是否還有領銜資格？另外若不是在死亡或一半連署者同意的情況下，領銜人若真的不想繼續罷免，唯一方式就是不要親自送件到選委會？
李進勇說，「戶籍遷出不影響資格」，也就是即便遷戶籍，但仍是領銜人資格，只是不能投第三階段的投票。李接著說，領銜人授權是可以的，也可以委任。
至於黃捷追問，在沒有更換領銜人的狀況下，要如何證明領銜人有授權給其他人代送二階段連署書到選委會？李進勇則說，這都必須要能夠證明。
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