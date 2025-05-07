李進勇：公投有法定日 罷免時間複雜 是否合併難預料

中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會備詢，針對公投與罷免能否綁同一天舉行？李進勇答詢強調3項因素，包括要合法、減少社會成本支出及考量選務能量，罷免案時間複雜，何時宣告成立難預料。他也說，一案預算大約抓1700萬至1800萬元，至於經費來源一定要申請行政院動支第二預備金。

國民黨立委張智倫質詢，國民黨將提出反廢死與反戒嚴公投案，今年罷免案是否有辦法與公投案綁在一起投票，以節省行政成本。李進勇答詢，如果是由立法院提出公投，公投日依法就是今年8月23日，而中選會要在投票日前90天公告，立法院大約在5月24日、5月25日左右送到中選會。

李進勇接著說，罷免案因成案時間不同，查對時間有落差，依法規定需在罷免成案後20天到60天內投票，罷免案時間比較複雜，何時宣告成立也難以預料，目前法律沒有規定可以合併，他也無法預料，這只能提到中選會委員會，根據狀況決定。

至於是否支持公投綁罷免，李進勇說一定要考量3項因素，首先是一定要合法，第二是要減少社會成本支出，第三要考慮選務能量，基於3點考慮，中選會委員會將深入討論，「而我沒有支不支持，也沒有預設立場。」

張智倫再問辦罷免投票花費金額與經費來源。李進勇說，已為經費問題傷腦筋，不確定因素很多，還不知道到底多少案成立，也要考慮地域規模與人口多寡等因素。他舉例先前台中第二選區罷免案，指出花近2千萬元；台北第五選區罷免案人口較少，約花1500萬元，平均一案是抓1700萬元至1800萬元，要抓出大概需求數。至於經費來源，李坦言，一定要申請行政院動支第二預備金。

另外，民進黨立委李柏毅也質詢問中選會將如何處理國民黨要提出的公投案。李進勇答詢，立法院根據公投法15條第2項規定，可根據公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」交付公投，最基本條件就是要符合重大政策創制或複決，而中選會就會跟著辦下去。