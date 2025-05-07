《大罷免探討3之3》罷免乃消極權利 濫用恐影響全民代表性

「罷免若當成積極權利，容易造成多次政治動員、社會不安定！」學者曲兆祥針對罷免制度受訪時如此分析，他同時強調，民進黨在覆議、釋憲不成下，自然會盼透過大罷免牽制在野黨立法；學者蘇子喬受訪時也說，國會議員不只代表選區利益，在立法上也有全國性考量，國外較少有國會議員的罷免。

大罷免從2月開始，在民進黨立院總召柯建銘等立委的號召下掀起浪潮，全台幾乎所有國民黨區域立委都有民眾連署罷免，目前已有20幾位國民黨立委的二階連署可能過關，台北市5位國民黨立委更是通通超標，預計7到8月將會有一波罷免的投票潮。

國外少罷免國會議員

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，一般來說，人民的權利會有積極與消極兩種，積極是創造人民利益與福利，消極是防止人民受害，我國《憲法》當初設置罷免權最初偏向消極權，相對於選舉是積極權，兩者是相反的權利設計，但若罷免權當成積極的政治權利，會造成很大的問題。

東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時說，罷免制度在國外主要是地方行政首長，在國會議員很少見，因為地方首長是獨任制，但以代議理論來說，國會選出的議員是合議制，代表的不只是選區的利益，在全國性的立法上也是全民代表，因此國外大多不太會強調國會議員的罷免。

罷免動員易致動盪

另外，蘇子喬說，代議民主有2個理論，「委任說」代表民代完全反映選區利益，這樣就會強調罷免制度；但若以「獨立判斷說」來看，國會議員仍有獨立行使職權的空間，不完全代表選區利益，若表現不好，可透過下次選舉使其不連任。他也提到，國會表決是合議制，集體行為表現很難單獨決策，若因為表決的政治立場推動選區罷免，理論上不太合理。

「全球民主國家將Recall（罷免）真正擺到政治制度的很少！」曲兆祥也說，直接讓公民連署罷免權的幾乎沒有，尤其是聯邦制。

他強調，也許有些民選政治人物會胡鬧，但大多都認為要等任期做滿4年再說，畢竟被選上的政治人物也有選民基礎，若選舉完又罷免，每選一次就是一次政治動員，社會就容易傾向不安定。

立法院被罷免癱瘓？

「參政權主要以選舉權為主！」蘇子喬說，直接民權的創制與複決次之，最後才是罷免，即使是公投的直接民權，也通常是對公共議題、政策表達意見。他指出，雖然我國《憲法》有規範罷免權，且條文是接在「選舉」後面，但在實務上都是排在最後的權利，不會輕易動用。

曲兆祥指出，其他先進民主國家的民主程度不會比台灣差，為何其他國家很少罷免制度？他分析說，若有政黨因為上次選舉選得不好，就利用罷免來干擾其他政黨，立法機關的正常功能容易癱瘓，以立法院此會期為例，到了5月行政院長總質詢都尚未完成，也看不到有重大法案通過。

在野難提爭議法案

「不讓立法院正常運作就是民進黨的目的！」曲兆祥說，由於國會是在野黨多數，通過的大多是執政黨不想要的法案，若持續覆議也太麻煩，發動大罷免、癱瘓國會就可以讓國民黨立委被迫回防選區，無論最後是否罷免成功，「目的都已經達到」。

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