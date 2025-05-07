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傅崐萁花蓮優勢不再？ 民調：31%要罷免

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國家安全研究學會22日發布罷免傅崐萁民調指出，若隔天就進行投票，傅崐萁高機率會被罷免掉。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國家安全研究學會22日發布罷免傅崐萁民調指出，若隔天就進行投票，傅崐萁高機率會被罷免掉。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「若8日就是罷免投票，國民黨花蓮立委傅崐萁有可能被罷免。親綠的國家安全研究學會22日發布罷免傅崐萁民調指出，支持罷免傅的比例為40.1%，雖低於不支持的40.9%，但罷免方較積極投票下，仍有機會罷免掉傅崐萁。學者郭育仁則認為，關稅戰與台幣升值並沒影響大罷免氣勢。

反對者動員率高

國家安全研究學會22日由協會理事長范世平發布花蓮縣國民黨立委傅崐萁罷免案民調，民調交叉分析顯示，若明天就是傅崐萁罷免案投票，交叉分析樣本結構後，同意罷免票為31.59%，不同意罷免票為13.78%，同意罷免票大幅領先不同意票。

范世平表示，過往大家都認為花蓮藍大於綠，但這次民調顯示，罷免案的支持度為40.1%，不支持度為40.9%，藍營優勢在花蓮已不存在。會造成此狀況的主因有二：首先藍軍投票意願不如綠營高，民進黨支持者中有87.8%支持罷免，而國民黨支持者僅有74.2%反對罷免，足足少了10%。另外，中間選民中有43.5%支持罷免，僅有31.0%不支持罷免。

美國因素未影響罷免

對此，中山亞太所教授郭育仁分析，4月2日美國總統川普宣布關稅戰、台幣近日升值，許多民團都擔心大罷免受到影響，但目前看來並不然。他認為，由於公民團體聚焦的是藍白立委過去一年在國會的亂象，此現象在世界民主政治史上也很罕見，反而是由公民團體發動罷免，制衡在野黨。

「我認為這次大罷免並非是政黨對決！」郭育仁說，這也讓國民黨因應大罷免的狀況荒腔走板，若是政黨之間的對決，其實策略很容易擬定。另外，他也指出，傅崐萁向來被稱為「花蓮王」，但從去年1月選舉後，花蓮王的招牌似乎開始生鏽，尤其支持與不支持的民調比例相當接近。

中間選民態度是關鍵

郭育仁也說，且比起支持者，不支持傅崐萁的民眾一定會出門投票，他認為關鍵將會是中間選民，而從民調看約有5成支持罷免、連署與投票，綜合評估下，郭育仁判斷傅崐萁的罷免案有機會通過，屆時花蓮的地方政治恐將有巨大洗盤。

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罷免

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