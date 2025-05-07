檢調辦連署案連選戰分析都扣走 吳宗憲：「併同帶回」無限上綱

立法院司法及法制委員會今進行台灣遭聯合國警示為跨國詐欺集團據點及打詐四法具體成效專題報告，但國民黨立委仍將焦點擺在近來檢調如火如荼偵辦罷綠連署行動上。立委吳宗憲質疑，各地檢調搜索國民黨各黨部後，傳出有支持者名冊、選舉戰情分析被依「併同帶回」遭查扣，「這你要扣給誰看？」

吳宗憲指出，日前宜蘭縣黨部、台中市黨部被搜索後，自己都收到消息，說黨部的支持者名冊、歷年戰情分析都被檢調一併查扣帶走，但很多金主戶籍就不在那裡，根本不可能參與罷免，檢調把這些東西扣回去，只會讓民眾起疑。

而且依刑事訴訟法，與本案不相關的物品不能查扣的，就像查珍珠奶茶店漏開發票、逃漏稅，但不能把店家的珍珠和牛奶都查扣，但事後檢調僅表示這是「併同帶回」，讓吳宗憲無法接受。

吳宗憲表示，司法跟教育一樣是百年大計，累積人民的信任要上百年，但可能因為幾個案子就毀掉，他擔任立委以來，一直在努力捍衛檢察官的司法官屬性，因為一堆人想把它拔掉，如果檢調再這樣大砲打小鳥、違反比例原則的選擇性辦案，人民會覺得檢察官就是檢察一體，直接一聲命令就幹下去，隨著政治人物搖擺，最終就是破壞司法威信及司法獨立的一致性。