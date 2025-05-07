楊智伃讀裁定書導出「綠色恐怖」 高院指新聞稿不應斷章取義

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案，台北地檢署聲押獲准，台灣高等法院昨駁回黃女抗告確定。國民黨發言人楊智伃在臉書上發文，聲稱「法官辦案，竟然要考量被告的政治立場？」、「卻只因為她會使用通訊軟體...就成為羈押理由之一」，認為是「綠色恐怖」，但輿論反應兩極，高院指新聞稿不應切割來看。

法官審理政治性案件，動輒被扣帽子。一名法官無奈說「就是抗告駁回就不對，理由無論怎麼寫都有問題」，也有法官抱怨「審判核心的判斷，只要結論不如某些人的意，就泛政治化，用有顏色的眼鏡看裁定理由」。

本案源於台北地檢署接獲告發，指罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的團體疑偽造提議書，黃呂錦茹捲入，黃呂錦茹原遭聲押，但北院請回，檢方抗告，高院撤銷、發回北院更為裁定。北院綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押時有所不同，黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪嫌犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、滅證之虞；經斟酌比例原則，為確保後續偵查、審判之順利進行，具保、責付、限制住居、科技監控等較輕微之強制處分不足以替代羈押，認有羈押之必要，自4月25日起羈押2月，並禁止接見、通信。

黃呂抗告，高院認為黃呂錦茹犯罪罪嫌重大，且黃呂與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後又曾指示他人製作某文件傳送給共犯，有勾串共犯、滅證可能。高院也審酌現今通訊軟體便捷、迅速，且有私密特性，黃呂可能透過通訊軟體與其他共犯串證，如未予羈押並禁止接見通信，顯難確保後續追訴程序順利進行，有羈押必要，因此駁回她抗告。

但楊智伃指「法官辦案，竟然要考量被告的政治立場？政治辦案不演了！」稱把「政治立場」寫在駁回處分中「真的是前所未聞！」，「『政治立場』都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？」。她又稱「卻只因為她會使用通訊軟體，有可能『未來』會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一」，諷刺「請問法官是時空旅人嗎？是先把還沒做的事情先塞進黃呂的嘴裡嗎？」，認為高院理由瞎到爆。

高院指出，新聞稿寫到「政治立場」，指的是黃呂錦茹與「本案其餘共犯」因為罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，有「利害關係」；懷疑黃女可能透過通訊軟體串證部分，是在綜合她曾「指示他人製作某文件傳送予共犯」後，「再參酌」現今通訊軟體的便利性。高院表示，後段的重點在「再參酌」三字，並不是所有會使用通訊軟體的被告都必須羈押。

高院強調，每件案件的屬性不一樣，不能因今天是藍營政治人物是被告，就將裁定書就斷章取義，說是「綠色恐怖」。

民進黨台北市議員陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費而遭羈押，高院認為她與相關共犯、證人分別有親屬或密切交誼關係，且對案情重要事項供述不一致，難以透過具保、責付、限制住居等方式防阻勾串，駁回羈押抗告。而民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，高院也曾指出現今科技發達，可利用網際網路秘密通訊，且隱蔽性極高不易察覺，可輕易利用相關通訊軟體進行隱密通訊而與共犯或證人勾串。