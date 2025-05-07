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下午開庭被押機率高？ 賴苡任、李孝亮已交辦二階下一步

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）、「憶事無成」領銜人李孝亮（右）下午將赴北檢開庭。本報系資料照／記者林伯東攝影
罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任（中）、「憶事無成」領銜人李孝亮（右）下午將赴北檢開庭。本報系資料照／記者林伯東攝影

北檢偵辦罷免綠委吳思瑤吳沛憶連署案，傳訊罷團賴苡任、李孝亮等人下午開偵查庭。李今分析，開庭恐形塑抓耙子、背鍋等結果，他已找好委託人，若二階達標就協助送件；賴認為被押的機率高，因為這是讓罷免案結束最好的方法。

罷團「憶事無成」領銜人李孝亮今在臉書分析3種開庭結果，一是「雙押」，他跟賴都進去，「直接沒收罷免雙吳」，機率20%；二是「雙放」，他跟賴都放，「為搜索黨中央做準備，形塑我跟苡任是抓耙仔」，機率70%；三是「一押一放」，他跟賴選一個押，「讓出來的那個人，在未來背黨中央被搜索的鍋」，機率90%。

罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任下午2時30分開庭，他認為「被押的機率滿高的，因為這是讓罷免案結束最好的方法」，而且從檢察官的角度，有很冠冕堂皇的理由是他與李孝亮破壞不可以碰面的交保規定。

賴苡任說，兩人4月26日在凱道碰面一起宣講，檢方可以此理由說兩人有串證之虞，把他們押起來，「我們也沒什麼好反駁的。」待開庭結果，將會公布二階連署後續作為，若他被押，也會有人幫他公布。

下午3時30分開庭的李孝亮強調，「不會換領銜人」，也提到已經寫好委託書並找人幫忙，若二階連署達標，將請委託人協助送件，若沒有達標就無法送件。

李孝亮表示，外界有傳出北檢這幾天就要去衝黨中央，他怕自己和賴苡任無保請回後，北檢就衝黨中央，兩人真的是跳到黃河也洗不清了。他無奈地說，自己跟黨中央完全沒辦法聯絡，可是外界不會這樣看。

吳思瑤 吳沛憶 李孝亮 罷免

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