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【重磅快評】黃呂因政治立場被押 明天換誰淪階下囚？

聯合報／ 主筆室
台北地檢署偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（中）不服遭羈押禁見提起抗告，高院昨天駁回抗告。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦罷免提議書涉偽造案，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹（中）不服遭羈押禁見提起抗告，高院昨天駁回抗告。圖／聯合報系資料照片

檢調以罷免綠委有死亡連署或冒名連署等偽造文書為由，大動作搜索國民黨各地方黨部並聲押重要幹部，引發不小爭議。為使命必達，檢調不僅程序有瑕疵，還不惜自創司法名詞，連法院也不遑多讓，以致國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的收押裁定書出現「政治立場」字眼。司法競向綠營表忠，讓人看了很難不倒胃口。

檢調查辦罷免綠委有死亡連署或冒名連署等情形，動員的規模、手段的強度都已超過比例原則，在民眾看來，檢調已殺紅眼，甚至淪為民進黨追殺政敵的國家機器。寒蟬效應所至，國民黨已有多地黨工萌生退意。民進黨操盤選舉是一向是割喉割到斷，這次推搞大罷免，力道更大於割喉，因為司法選邊站，國民黨已面臨存亡絕續的關頭。       

在台北市黨部主委黃呂錦茹羈押裁定書出現「政治立場」之前，檢調傾斜的代表作便是宜蘭地檢署違法扣押宜蘭縣黨部的中選會會公文，檢方沒有一句話道歉，還自創「併同帶回」一詞卸責，司法不中立，莫此為甚。

宜蘭檢調辦案過程中扣押中選會公文，最主要的問題在於搜索與扣押程序早已嚴格明訂於刑事訴訟法內，在搜索扣押過程中，每件扣押物須列編號、封條、逐一列載造冊，並有受執行人簽名才符合執行程序。

宜蘭地檢署先是否認扣押，後來改口夾帶，並發還黨部，最後檢方定調的說法是「併同帶回」，形同自創一個法律新詞來掩護違法扣押。要問的是，如果縣黨部沒有異議，這件公文可能就在檢方的卷證中沉睡，而宜蘭綠委陳俊宇的罷免案也被直接「沒收」了嗎？更扯的是，這件中選會公文與案情有關的死亡連署或冒名連署無涉，檢調扣押公文有沒有介入政治，不是再清楚不過嗎？ 

檢調查辦罷免綠委死亡連署或冒名連署，檢察官未動，調查官先行，調查局為讓全國的調查官動起來查辦罷免連署，破例比照選舉查察標準核與積分，由於事攸升遷考核，這也是各地死亡連署或冒名連署案子辦得風風火火的原因，但調查局查罷綠民眾是一早6點上門，查罷藍領衛人可以另約下午茶時間，調查官還是國家的調查官？

如果檢調如此，那也就算了，如今連法院都不避諱，黃呂錦茹羈押裁定書真教人開了眼界。同樣是法官，北院法官之前還認為黃呂錦茹應無保請回，因為無從認定因黃呂是市黨部主委，就推論她指示或同意造假。

但是到了高院，法官見解竟一百八十度轉彎，認為黃呂與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分均有利害關係，事後又曾指示他人製作某文件傳送給共犯，有勾串、滅證可能，現今通訊軟體便捷、迅速，且有私密特性，黃呂可能透過通訊軟體與其他共犯串證，如未予羈押並禁止接見通信，顯難確保後續追訴程序順利進行。

把被告的政治立場載入羈押裁定書，合議庭裁定書可能沒有絕後，但卻是空前。依合議庭邏輯，黃呂的政治立場構成被羈押的要件，那國民黨中央乃至國民黨主席朱立倫，那一個黨官和黃呂的政治立場不一致？那一個沒有利害關係？是不是都該收押？

值得注意的是，如果黃呂指示他人製作文件會涉串證，依常理而言，黃呂怎會放心假手他人製作？又，現今誰沒有使用通訊軟體？合議庭認為只要有用LINE就可能串證，這不是綠色恐怖，什麼才是綠色恐怖？今日是黃呂，明天又會是誰因這些奇怪的理由而淪為階下囚？                    

司法 國民黨 罷免 黃呂錦茹

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