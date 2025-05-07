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國民黨台中市黨團控黨員名冊遭搜走　呼籲檢調盡速返還

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
檢調偵辦死亡連署書案，國民黨台中市黨部上周五遭搜索。國民黨團指控，檢調還一併搜走黨員名冊、動員資料等與連署書無關的資料。圖／本報資料照片
檢調偵辦死亡連署書案，國民黨台中市黨部上周五遭搜索。國民黨團指控，檢調還一併搜走黨員名冊、動員資料等與連署書無關的資料。圖／本報資料照片

檢調偵辦死亡連署書案，本月2日搜索國民黨台中市黨部，聲押2人獲准。國民黨台中市議會黨團今天表示，檢調搜索時不只帶走連署書相關文件，還把黨員名冊、動員資料乃至贊助名單等拿走，若遭流出恐影響未來選舉公平性，呼籲盡速返還。

台中地檢署上周五指揮搜索國民黨台中市黨部、大雅區黨部、清水區黨部與其他涉案人住所，列9名被告，今天凌晨依涉犯偽造文書、個資法等罪，且有勾串滅證之虞，聲押黨部書記長陳劍鋒與一組幹事伍康龍獲准，諭令其餘6人各以10萬元到20萬元交保，1人請回。

國民黨議會黨團書記長李中表示，檢調本次行動目的是調查連署書涉及偽造文書等案，這部分尊重，然而當天除了連署書資料，檢調人員還把國民黨的黨員名冊、小組長動員資料、選情分析、甚至過去有人小額贊助或協助辦理各項活動的文件都被一併搜走。

李中指出，若這些資料被流到有心人士甚至是競爭對手手中，對國民黨所有各級選舉都不公平，他人可以得知國民黨的支持者、樁腳等重要訊息，對明年的議員選舉甚至市長選舉都可能產生影響；遠的不說，大罷免二階結束進入投票階段，國民黨也得動員反罷免，若名冊遭到流出，將不利於反罷免。

國民黨議員劉士州說，民主政治政黨競爭難免，但應該要循正常的方式，不是利用司法與各項權力機構打擊對手，有失政黨競爭公平，淪為惡鬥；國民黨籍議員黃馨慧直指民進黨中央，「作莊的是誰大家都知道」，再這樣下去沒有人會再相信國家與司法，這不是民主，而是獨裁。

國民黨團呼籲，檢調不要借題發揮、波及無辜，應盡快返還與連署書無關的資料給國民黨部。

國民黨台中市黨團呼籲，檢方應盡速返還與連署書無關的資料，以免影響選舉公平性。記者陳敬丰／攝影
國民黨台中市黨團呼籲，檢方應盡速返還與連署書無關的資料，以免影響選舉公平性。記者陳敬丰／攝影

司法 國民黨 罷免

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