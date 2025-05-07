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藍批黃呂錦茹羈押是政治辦案 鄭銘謙：絕對沒有政治力介入

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
法務部長鄭銘謙（中）上午出席立法院司法及法制委員會，針對打詐相關議題報告並備詢，強調絕對沒有政治力介入。記者林澔一／攝影
法務部長鄭銘謙（中）上午出席立法院司法及法制委員會，針對打詐相關議題報告並備詢，強調絕對沒有政治力介入。記者林澔一／攝影

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹罷免連署書偽造文書案收押禁見確定；國民黨痛批綠色恐怖，認為司法是政治辦案不演了。對此，法務部鄭銘謙今天表示，「這絕對沒有政治立場、沒有政治力的介入，法官是獨立的審判，檢察官依法偵辦。

黃呂錦茹涉嫌罷免案連署書偽造文書案，一度無保請回，但北檢抗告成功，北院4月25日逆轉裁定羈押禁見，5月5日律師赴北院遞狀提出抗告，高院裁定，認為黃呂仍有勾串共犯、滅證之虞，駁回抗告，維持羈押禁見，且不得再抗告。

國民黨發言人楊智伃表示，黃呂錦茹一開始無保請回，卻突然急轉彎被聲押、羈押禁見，律師團這週依法抗告，法院今天駁回處分內容令人傻眼，根本就是政治辦案不演了。而法官把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？

鄭銘謙今受訪時強調，「這絕對沒有政治立場、沒有政治力的介入，法官是獨立的審判，檢察官依法偵辦」。

國民黨 法務部 罷免 鄭銘謙 黃呂錦茹

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