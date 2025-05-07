破寒蟬、再衝一波罷雙吳連署 北市黨部「三管齊下」

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人後，藍軍罷免行動未停歇，國民黨台北市黨為了再衝一波罷雙吳連署，將「三管」齊下，代理主委戴錫欽上午受訪指出，除了向黨員寄發連署書，5月18日將舉辦2場造勢活動，另外將所有黨籍市議員的宣傳戰車，改為行動連署站，加強「跨區」連署效果。

戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問指出，5月18日早上、下午各辦一場針對黨員的造勢活動，士林北投在中正高中的活動中心，下午在國際英雄館，主席朱立倫也會去，還邀請市議員、立委和支持藍營的名嘴共同參與，把所有的黨員動員出來。

戴錫欽表示，其實之前已經打過電話給所有的黨員，希望他們在第一跟第五選區的罷雙吳的連署，但到底有多少人真正參與連署，因為現在名冊，有參加連署的部分，現在團免團體手上，市黨部還不知道有多少黨員已經已經參加連署，所以現在做兩個動作，第一個就是5月18日的兩場動員黨員的造勢活動，希望再衝一波。

戴錫欽說，第二個動作是針對這兩個選區的黨員，已經寄出連署書，回傳或直接交到罷免團體，之前只有打電話，那現在為了更加落實，以及突破檢調的寒蟬效應，每一個黨員一個信封寄2張，也請家人連署。

另外，戴錫欽也表示，不是只有第一跟第五選區的議員動起來，希望所有台北市的黨籍議員，甚至友黨議員，都能站出來，下周會所有的議員的宣傳車全部集中起來，轉化成為行動連署站，深入到所有選區，不是只有第一、第五選區，因為有一些民眾戶籍和居住地不一樣，要把跨區的效果營造出來，搜集罷免雙吳的連署。

戴錫欽指出，議員會先錄好音，像小時候常聽到「修理紗窗、紗門、波璃」的廣告車，在一個巷弄廣播，停個3分至5分鐘，如果有民眾聽到廣播，如果戶籍是在第一選區，就知道有連署車來了。