罷免黃建賓有古人連署 李進勇：也許真有人姓唐名太宗

全台大罷免幽靈連署問題持續，中選會主委李進勇今在立法院內政委員會備詢時，國民黨立委牛煦庭問及罷免藍委黃建賓團體「台東挫賓」日前收到唐太宗、衛子夫連署書，如何處理？李進勇說，唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，這還是偽造文書。

牛煦庭質詢時，舉「台東挫賓」台東的古人連署為例，問這類大量相似筆跡，但非簽本人名字的狀況，「算不算偽造文書？有沒有犯罪？」顯然完全虛構的資料填在連署書，交出去。牛問，「有辦法追查？」

李進勇說，這完全也不是簽自己的名，「但是唐太宗不一定真的是唐朝那個唐太宗，也許真的有人姓唐名太宗，這還是算偽造文書」。但中選會沒有責任去追查，如果是偽造文書的話就告發。

牛煦庭說，這次罷免案選區數量非常多，狀況混亂，為了解決這樣的問題，應重塑中選會公信力，尊重地方選委會，對於寄送查對單，中選會是否有統一指導原則？

李進勇答詢，按照法律規定，怎麼規定就怎麼執行，「法律規定是有偽造嫌疑，就可以寄。」李接著說，像過去基隆那次寄發2萬5千份查對單就不合理，中選會有跟地方強調，不可以要求定量寄發，但也不會有數量上限，重點是要有嫌疑。