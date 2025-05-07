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檢調肅殺寒蟬效應雙重打擊 戴錫欽曝「罷雙吳」資深黨工現離職潮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問。圖／取自《POP撞新聞》直播畫面。
台北市議長戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問。圖／取自《POP撞新聞》直播畫面。

近日檢調大動作全台偵辦「死亡連署」疑涉偽造文書案，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭收押禁見，抗告駁回。對此，代理市黨部主委的台北市議長戴錫欽表示，他接手代理主委後發現，檢調已經造成寒蟬效應，不僅是日前罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉欲退出，已經有資深黨工提出要辭職。

針對黃呂錦茹被收押，戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問指出，如果有直接的證據，坦白講一槍斃命也沒什麼好多說的，可是目前看起來，她第一次無保請回，顯然檢方是沒有直接證據，第二次被收押禁見，說實在話，到底產生了什麼樣具體的證據來推翻第一次？

他說，從媒體或是周刊提出來的訊息，指黃呂錦茹有收到什麼檔案、又轉傳什麼檔案，甚至有沒有打開檔案都還有爭議，就用此來證明她有直接介入或主使整個案子，甚至要到押禁見的起步，坦白講，到底合不合理？符不符合比例原則？他相當不以為然，包括法界的人士，也都很多不同的看法。

戴錫欽說，檢調對全國、台北市國民黨部的搜索、對黨工收押禁見，的確造成寒蟬效應，甚至他接任代理黨部主委之後，才發現有黨工告訴他，有部分北市立委第一、第五選區的黨工，而且是滿重要的黨工，都因為這一波的搜索偵辦，萌生退意，有人已經提出離職。

戴錫欽表示，現在黨部積極在溝通、慰留當中，但他們覺得，政治已搞到這個地步，跟過去所認知的台灣民主法治，已經是完全不一樣的狀況，也充分感受到那種綠營執政之後，尤其是賴清德上來後這一波的肅殺跟寒蟬效應「所以已經不只是檯面上所看到的狀況」。

國民黨 戴錫欽 罷免 黨工

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