罷免156％達標送件 羅智強批「民主傷害」籲： 投不同意票

大罷免熱潮持續，不少罷團二階連署陸續達標送件，罷免藍委羅智強「大安強強滾」今赴台北市選委會送件，共寄出3萬6398份連署書，超過門檻156%。羅表示，痛批不分青紅皂白大罷免，對台灣民主已造成實質傷害，已啟動「大安100講」傳達守護民主理念，全力守護大安區，也呼籲支持者務必出門投下「不同意罷免」。

罷團表示，從3月13日啟動第二階連署以來，舉辦超過100場以上的街頭擺攤，在35個友善連署店家與公民團體的全力支持下，成功募集3萬6398份有效連署書，順利跨越法定門檻2萬3313份，更達安全門檻的156％，領銜人小喻表示，這些連署都是所有志工一張一張連署，再送到造冊中心，成功在大安區達成目標，也希望三階大家一起繼續同行。

同為大安區居民、作家馮光遠表示，在這場連署活動見證到團隊成熟、堅韌，更見證台灣堅強民主堡壘，絕對會讓對岸感到憂鬱，現階段就是要將「堡壘裡面的太監一個一個剷除掉」，甚至晚上騎腳踏車看到小強，「都想要用輪子輾壓」，更喊話接下來三階也要繼續輾壓。

今天民進黨議員趙怡翔、社民黨議員苗博雅也到場感謝罷團，幾人也共同簽署連署背板，象徵支持羅智強滾蛋，剛開始有不少民眾對於連署、罷免是很生氣憤怒，不知道為何要做這件事，但在志工努力不懈溝通，才讓民眾慢慢認同；苗博雅表示，公民社會是政治老師，這次大罷免看到公民社會如何帶領台灣解決政治上困局，把國民黨在立法院的死結解開，「所有政治人物都要謙卑學習」，第三階段也會繼續陪伴罷團走完這條民主之路。

羅智強說，這場無差別式不分青紅皂白大罷免，對台灣民主造成實質傷害，也不斷撕裂著台灣社會，呼籲民眾，為了守護台灣民主，保有善良的一顆心，必須要出門投下「不同意罷免」，也對大安人的善良有信心。