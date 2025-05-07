影／罷免案辦藍不辦綠? 李進勇：所屬政黨非告發要件
中選會主委李進勇上午赴立法院內政委員會業務報告並備詢，由於大罷免進入二階段連署後，近期不少罷免案傳出有領銜人退出。媒體會前詢問，二階送件是否一定要是領銜人，李進勇表示「送件一定要領銜人送，其他人沒有資格」。被問及罷免第三階段時間，李進勇說還陸續在查對或在連署中，每個案子成案有時間的落差，現在還說不準，一切要等到情況比較明朗時，再提到委員會去決定投票時間。
對於外界質疑檢調查罷免案「辦藍不辦綠」，李進勇表示中選會告發的案子都是根據地方選委會、戶政事務所查對的結果，發現有所謂死亡連署、偽造簽名甚至盜刻印章等，只要有事實呈報，經過審定移送到司法機關。「不會去了解或調查，到底背後所屬政黨或團體，這不是告發的要件」。
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