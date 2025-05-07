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朱立倫指北市5藍委都在安全名單？戴錫欽：只講對一半

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽(右)上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問。圖／取自《POP撞新聞》直播畫面
國民黨台北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽(右)上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問。圖／取自《POP撞新聞》直播畫面

民進黨掀起全台大罷免國民黨主席朱立倫日前透露黨中央民調，指台北市5位藍委在最新民調中都在安全名單中。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽則透露，民調也顯示，國民黨5立委中，罷免已過25%（門檻）的「還不少」，所以投票率會是關鍵。

戴錫欽上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問談到黨中央民調，他指出，二分之一到三分之二民眾反對大罷免，經過這段時間的炒作，知道大罷免的人，愈來愈多，會去投票的比例也在增高當中，國民黨李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、羅智強5位立委選區，按照現在目前黨中央所做的民調看起來，支持罷免，部分確實是超過25%。

戴錫欽說，換言之，投票率會是關鍵；如果支持罷免超過25%，支持罷免的人都出來投票，而反對罷免超過25%，甚至超過他們支持度的民眾，沒有足額的人出來投票的話，還是可能過25%的門檻而罷免成功，「所以主席的話講對一半」，從民調數字來看，當然反對罷免的是多於支持罷免的，但這考慮到投票率。

戴錫欽說，民調中，反對罷免多於支持罷免，但萬一反對的投票率低，例如只有5成、4成，或是投票率更低，但他們若是7成、8成？還是被罷免掉。

主持人追問，國民黨5位立委中，有過25%的有嗎？有啊，還不少。戴錫欽指出，過去曾說台北市的選民結構是藍大於綠，但現在已經沒有什麼太大的意義，因為很多選民現在不是只以藍綠來做分割，而是包括候選人個人的特質，還有所謂的仇恨值，或是每個人經營的狀況。

戴錫欽表示，重點是民進黨的基本盤在台北市，在市長選舉、藍綠對決，或者是三腳督，民進黨基本盤至少有30到40%，甚至更高，現在有25%的人支持罷免，不奇怪啊。因為低於他的基本盤，民進黨基本盤本來就不只25%。

國民黨 戴錫欽 朱立倫 罷免

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