罷李彥秀二階送件了 吳欣岱千字文表態：不參與立委補選

罷免李彥秀團體昨將二階連署送件，送出4萬5183份超法定門檻142%。台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱今在臉書貼出千字文，表示的確不少朋友鼓勵她，接下來補選再次出馬。經深思熟慮，「我不會參與此次的立委補選，也不會為個人的政治前途而分心。」

吳欣岱今一早在臉書貼出一篇「給所有關心欣岱、關心台灣未來朋友」的千字文。她說，台灣基進失去政黨補助款後，在台北的服務處一直要靠許多戰友相助，才能繼續營運、服務鄉親。她很珍惜大家對她的信任與期待，她要再一次和各位報告，她不會參與此次的立委補選。

吳說，可能有人會問，罷免結果都還沒出來，這麼急著說是為什麼？因為她相信，台灣此刻最需要的，是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。她坦言，這並不是個容易的決定。去年選舉，台灣基進堅持理念、傾盡全力，更集結許多願意為信念站出來的朋友。在這場選戰，看到過去在手術房裡看不到的社會現實，更深刻體認到，唯有親身參與、真誠投入、勇敢承擔，政治人物才能夠對得起每一位選民的託付。

「選舉之後，有人鼓勵、也有人質疑，我都放在心上。」吳欣岱說，她從政初衷，是因為看到政治環境結構性問題——台灣缺少一個真正忠於本土、堅定抗中的在野力量。許多民主防衛機制、法案在國會過半的八年蝸行牛步，無法抵擋中國無孔不入的滲透，更難以遏止藍白兩黨假借「監督」之名，行毀憲亂政之實，扮演敵國的政治代理人，掏空國會。

吳說，初衷不變，這次選擇放下參選的可能，就是希望集中社會力量，一起完成當前最重要的使命：淘汰中國代理人，讓國會恢復基本功能。

吳提到，堅定投入這場罷免行動，不是為了任何人的個人恩怨或政治清算，而是為了守護我們共同的民主價值。主動退一步，是希望我們能一起走得更遠、更久。這次不參選，不代表退場。她和團隊將投入更多力量與資源，深耕港湖。除了在內湖路三段的服務處持續收件外，她也將組成第三階段的路口宣講志工。