李進勇：罷免成案有時間落差 影響投票時間如何決定

大罷免潮持續，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及第三階段時間，李進勇說，還陸續在查對或在連署中，每個案子成案有時間的落差，現在還說不準，一切要等到情況比較明朗時，再提到委員會去決定投票時間。

目前罷免立委二階連署送件的案件已送件計19件，全數為罷免藍委，至於罷免綠委的15案，仍停留在二階連署階段。

李進勇表示，目前罷免案成案有時間上的落差，至於落差到底有多大，將限制將來投票時間到底要如何決定，現在還說不準。至於國民黨立委翁曉玲昨說有不法等罷免完再辦一事，李說，這是屬於司法辦案進度，他們站在選務單位不方便評論。

媒體追問領銜人會影響到罷免案送件？李進勇強調，送件一定要領銜人來送，其他人沒有資格送件。

至於中選會被說告發的案子辦藍不辦綠，李進勇說，根據地方選委會，包括戶政事務所查對結果，發現有所謂死亡連署、偽造簽名、甚至是盜刻印章，只要有這些事實呈報上來，經過審定就會移到司法機關，中選會並不去調查背後所屬政黨或是任何團體，這不是他們告發要件。