快訊

3C致命／恐怖網路挑戰入侵兒少世界 台灣家長如臨大敵

「妻簽字求活路」宥勝爆離婚遷居 前經紀人發聲回應

關稅戰美國憂通膨風暴再起 專家為何看好台灣能躲過？

聽新聞
0:00 / 0:00

李進勇：罷免成案有時間落差 影響投票時間如何決定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
大罷免潮持續，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會業務報告並備詢。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮持續，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會業務報告並備詢。圖／聯合報系資料照片

罷免潮持續，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及第三階段時間，李進勇說，還陸續在查對或在連署中，每個案子成案有時間的落差，現在還說不準，一切要等到情況比較明朗時，再提到委員會去決定投票時間。

目前罷免立委二階連署送件的案件已送件計19件，全數為罷免藍委，至於罷免綠委的15案，仍停留在二階連署階段。

李進勇表示，目前罷免案成案有時間上的落差，至於落差到底有多大，將限制將來投票時間到底要如何決定，現在還說不準。至於國民黨立委翁曉玲昨說有不法等罷免完再辦一事，李說，這是屬於司法辦案進度，他們站在選務單位不方便評論。

媒體追問領銜人會影響到罷免案送件？李進勇強調，送件一定要領銜人來送，其他人沒有資格送件。

至於中選會被說告發的案子辦藍不辦綠，李進勇說，根據地方選委會，包括戶政事務所查對結果，發現有所謂死亡連署、偽造簽名、甚至是盜刻印章，只要有這些事實呈報上來，經過審定就會移到司法機關，中選會並不去調查背後所屬政黨或是任何團體，這不是他們告發要件。

中選會 李進勇 立法院 罷免

延伸閱讀

沒收罷免綠委？ 賴苡任、李孝亮今赴北檢有「雙押」或「形塑抓耙仔」準備

盧秀燕本命區緊張了 大罷免台中罷藍委二階全國送件最高是他

二林鎮長罷免2階未達標 鎮長蔡詩傑：持續扮演好角色

罷免風波延燒…嘉義太保市長率主管集體請假 總質詢無人列席

相關新聞

李進勇：罷免成案有時間落差 影響投票時間如何決定

大罷免潮持續，中選會主委李進勇今赴立法院內政委員會業務報告並備詢，會前受訪被問及第三階段時間，李進勇說，還陸續在查對或在...

罷李彥秀二階送件了 吳欣岱千字文表態：不參與立委補選

罷免李彥秀團體昨將二階連署送件，送出4萬5183份超法定門檻142%。台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱今在臉書貼出千字...

沒收罷免綠委？ 賴苡任、李孝亮今赴北檢有「雙押」或「形塑抓耙仔」準備

罷免綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署中，北檢偵辦相關人士涉偽造文書案，今下午傳訊罷團賴苡任、李孝亮等人。李孝亮深夜吐露心聲，9...

獨／「妳怎能利用剴剴？」罷團聲東擊西連署手法曝 民眾傻眼大罵

民團發起罷免桃園藍營第3、5選區立委魯明哲、呂玉玲，本月3日遞交連署書，罷呂領銜人「Dora」說，2區雖過最低門檻但未達...

黃呂錦茹抗告遭駁 理由有多瞎？藍營看不下去了

台北地檢署偵辦國民黨北市黨部涉罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，聲押黨部主委黃呂錦茹，台北地院四月廿五日重開羈押庭...

原贊助罷吳思瑤「鮭魚回郵」 四叉貓暫緩撥款槓上賴苡任原因曝光

張克晉日前宣布退出罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人一職，罷團啟動「鮭魚回郵」寄出2000份更換領銜人同意書，原先網紅四叉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。