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沒收罷免綠委？ 賴苡任、李孝亮今赴北檢有「雙押」或「形塑抓耙仔」準備

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷免綠委雙吳二階連署中，北檢偵辦相關人士涉偽造文書案，今下午傳訊罷團等人。此為「地動刪瑤」召集人賴苡任上月嘴貼綠膠帶，表達沉痛抗議。本報系資料照／記者蘇健忠攝影
罷免綠委雙吳二階連署中，北檢偵辦相關人士涉偽造文書案，今下午傳訊罷團等人。此為「地動刪瑤」召集人賴苡任上月嘴貼綠膠帶，表達沉痛抗議。本報系資料照／記者蘇健忠攝影

罷免綠委吳思瑤吳沛憶二階連署中，北檢偵辦相關人士涉偽造文書案，今下午傳訊罷團賴苡任、李孝亮等人。李孝亮深夜吐露心聲，9成機率是他或賴選一個押，大嘆搞到只能靠犧牲自由，才能不讓屎盆子扣到頭上，想想也蠻悲哀的。

罷團「憶事無成」領銜人李孝亮今天凌晨1點多在臉書發文，就要去北檢開偵查庭，同時分析可能發生的幾種情況。

他說，一是「雙押」，他跟賴苡任都進去，目的「直接沒收罷免雙吳」，機率20%；二是「雙放」，他跟賴苡任都放，目的「為搜索黨中央做準備，形塑我跟苡任是抓耙仔」，機率70%；三是「一押一放」，他跟賴苡任選一個押，目的「讓出來的那個人，在未來背黨中央被搜索的鍋」，機率90%。

李孝亮認為，無論是他跟賴苡任、還是他或賴苡任獨自從北檢離開，一定會被有心人冠上出賣黨中央的罵名，直呼「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心。」

他指出，「如果要我們背黨中央被搜索的鍋，還不如把我押起來，現在搞到只能靠犧牲自由，才能不讓屎盆子扣到頭上，想想也蠻悲哀的。」

罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任也在貼文下留言，「我們就保持好狀態，邁開步伐走進北檢吧。」

藍營人士說，內部紛紛憂心，兩人今天赴偵查庭恐怕被羈押，繼北市黨部主委黃呂錦茹進去後，罷團重要人物也被收押，二階連署恐怕兵敗如山倒，還走得下去嗎？

吳思瑤 吳沛憶 李孝亮 罷免

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