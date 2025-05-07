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黃呂錦茹抗告遭駁 理由有多瞎？藍營看不下去了

聯合報／ 記者王宏舜鄭媁游明煌洪子凱／連線報導
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪，台北地院裁定羈押禁見，台灣高等法院６日駁回她抗告確定。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個人資料罪等罪，台北地院裁定羈押禁見，台灣高等法院６日駁回她抗告確定。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦國民黨北市黨部涉罷免民進黨立委吳思瑤吳沛憶連署造假案，聲押黨部主委黃呂錦茹，台北地院四月廿五日重開羈押庭後裁定羈押禁見，黃呂五月五日提出抗告。台灣高等法院昨指出，黃呂錦茹「曾指示他人製作某文件傳送予共犯」，抗告駁回，不得再抗告。

高院指出，黃呂錦茹涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪嫌重大，且黃呂與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後又曾指示他人製作文件傳送共犯，有勾串共犯、滅證可能；審酌現今通訊軟體便捷、迅速，且有私密特性，黃呂錦茹可能透過通訊軟體與其他共犯串證，如未羈押並禁止接見通信，顯難確保後續追訴程序順利進行。

國民黨發言人楊智伃表示，高院的駁回處分內容令人傻眼，根本是政治辦案不演了，把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？

他表示，若只因為會使用通訊軟體，有可能「未來」會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一，若這種瞎到爆的理由成立，所有犯罪都應該要羈押，因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都「有可能」串供，是這樣嗎？

此外，另外，基隆市府前民政處長張淵翔被控利用戶政系統協助罷免連署，獲四十萬交保，基檢抗告失利，前天再度搜索、約談張到案，昨凌晨聲請羈押獲准。

北檢今下午也將傳罷喚罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任、「憶事無成」領銜人李孝亮

賴苡任說，原領銜人張克晉忽然退出，昨已啟動「鮭魚回郵」計畫，第一波寄兩千份，希望連署人同意變更領銜人，至於備補領銜人是否願意接手，因兩人為同案被告及證人，暫難確認。

李孝亮表示，檢方只傳喚他和賴苡任，已做最壞打算，若真不幸轉庭或被羈押，也有心理準備，計畫在裡面寫書。

吳思瑤 吳沛憶 張淵翔 李孝亮 楊智伃 罷免 黃呂錦茹

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