黃呂錦茹抗告遭駁 理由有多瞎？藍營看不下去了

台北地檢署偵辦國民黨北市黨部涉罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，聲押黨部主委黃呂錦茹，台北地院四月廿五日重開羈押庭後裁定羈押禁見，黃呂五月五日提出抗告。台灣高等法院昨指出，黃呂錦茹「曾指示他人製作某文件傳送予共犯」，抗告駁回，不得再抗告。

高院指出，黃呂錦茹涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非法利用他人個人資料等罪嫌重大，且黃呂與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，事後又曾指示他人製作文件傳送共犯，有勾串共犯、滅證可能；審酌現今通訊軟體便捷、迅速，且有私密特性，黃呂錦茹可能透過通訊軟體與其他共犯串證，如未羈押並禁止接見通信，顯難確保後續追訴程序順利進行。

國民黨發言人楊智伃表示，高院的駁回處分內容令人傻眼，根本是政治辦案不演了，把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？

他表示，若只因為會使用通訊軟體，有可能「未來」會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一，若這種瞎到爆的理由成立，所有犯罪都應該要羈押，因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都「有可能」串供，是這樣嗎？

此外，另外，基隆市府前民政處長張淵翔被控利用戶政系統協助罷免連署，獲四十萬交保，基檢抗告失利，前天再度搜索、約談張到案，昨凌晨聲請羈押獲准。

北檢今下午也將傳罷喚罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任、「憶事無成」領銜人李孝亮。

賴苡任說，原領銜人張克晉忽然退出，昨已啟動「鮭魚回郵」計畫，第一波寄兩千份，希望連署人同意變更領銜人，至於備補領銜人是否願意接手，因兩人為同案被告及證人，暫難確認。

李孝亮表示，檢方只傳喚他和賴苡任，已做最壞打算，若真不幸轉庭或被羈押，也有心理準備，計畫在裡面寫書。