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原贊助罷吳思瑤「鮭魚回郵」 四叉貓暫緩撥款槓上賴苡任原因曝光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
網紅四叉貓（右）下午現身罷瑤總部，要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，最終因為支付問題，等待後續討論，感謝狀也留在罷瑤總部。記者林伯東／攝影
網紅四叉貓（右）下午現身罷瑤總部，要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，最終因為支付問題，等待後續討論，感謝狀也留在罷瑤總部。記者林伯東／攝影

張克晉日前宣布退出罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人一職，罷團啟動「鮭魚回郵」寄出2000份更換領銜人同意書，原先網紅四叉貓表示，罷團敢寄就願支付郵資，不過四叉貓剛在臉書發文稱，當天指的是寄掛號，但罷團寄平信，甚至回郵也算在他身上，要求罷團重寄才撥款。

賴苡任表示，四叉貓上周說贊助2000封信郵資，還很阿沙力說只要附上「購票證明」他就付，但現在卻又不想付，他計算一封信的平信郵資是16元，2000封就是3萬2000元，裡頭附上回郵郵票是15元，2000封就是3萬元，來回郵資共計6萬2000元。

賴苡任在臉書發上照片說，四叉貓說要贊助2000封信的5萬6000元，購票證明共分成兩筆，因單一郵局沒那麼多郵票，所以分兩次購買，反諷知道四叉貓有壓力，「可能有人跟他說，真的付錢就表示罷免吳思瑤就藍白綠合了」。

賴苡任嗆四叉貓不想付可以直接說，如果明天午夜12點前，真的付不出來就不勉強，誠意到就好，「這筆錢你可以留著買氣泡機。」

四叉貓也在臉書貼文反擊，上周明明說贊助「兩千封掛號信費用，記得打統編」但罷團卻把掛號信寄成平信，回郵也算在他身上，「怎麼還敢來跟我請款？」質疑賴苡任到底哪隻眼睛看到我說要贊助回郵信封，但距離截止日還有一點時間，只要再重新寄一次2000封掛號信，該附上的證明和存根都拿來，就會撥款過去。

網紅四叉貓下午現身罷瑤總部，要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，最終因為支付問題，等待後續討論，感謝狀也留在罷瑤總部。記者林伯東／攝影
網紅四叉貓下午現身罷瑤總部，要幫團隊支付寄送更換領銜人連署書費用，最終因為支付問題，等待後續討論，感謝狀也留在罷瑤總部。記者林伯東／攝影

吳思瑤 四叉貓 罷免

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