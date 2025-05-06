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盧秀燕本命區緊張了 大罷免台中罷藍委二階全國送件最高是他

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」，及中八「一罷擊臣」等4罷團昨到台中市選委會，為二階連署送件。記者黃寅／攝影
中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」，及中八「一罷擊臣」等4罷團昨到台中市選委會，為二階連署送件。記者黃寅／攝影

台中第五選區罷免藍委黃健豪的罷團「斷健行動」，二階連署送出5萬4451件，送件數全國第一，中六罷免羅廷瑋「敲羅行動」達法定門檻的169.3％，號稱達標率最高；綠營各民代責任額，台中市議員曾朝榮以連署近9000件，超額逾6成，為台中聯署件數最多的「連署王」。

台中6名藍委都被提罷免，分別是罷免中二顏寬恒的罷團「解顏行動」、中三楊瓊瓔「中三拒瓔」、中四廖偉翔「展翅廢翔」、中五黃健豪「斷健行動」、中六羅廷瑋「敲羅行動」，以及中八江啟臣「一罷擊臣」。

中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」，以及中八「一罷擊臣」等4罷團昨到選委會完成二階罷免送件。送件份數和達成率，分別是中四4萬6250件，達成率158%、中五5萬4451件，149.9%、中六4萬6276件，169.3%，以及中八2萬2776件，108%。

「解顏行動」、「中三拒瓔」今天下午下午1時許到台中市選委會，為二階連署送件，並且宣布，中二「解顏行動」成功收到3萬3099件連署書，達成率102.9%，中三「中三拒瓔」成功收到2萬6775件連署書，達成率109%，都未達安全門檻130%，持續收件。

民進黨中五選區罷免黃健豪連署責任由北屯區市議員曾朝榮、謝家宜，以及北區市議員陳俞融負責，都已超額黨中央分派的責任額度，在與罷團的合作下，讓中五選區達成5萬4451件連署書，目前是全國2階連署送件數最高，達成率也高達145.8%。

曾朝榮責任額5149件，收件約8800件，達成率162.3%；謝家宜責任額4305件，收件4500件，達標率104.5%；陳俞融責任額4986件，連署收件約5000件，達成率約為100.2%。

廖偉翔 楊瓊瓔 民進黨 江啟臣 盧秀燕 罷免 羅廷瑋 連署書 顏寬恒 黃健豪

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