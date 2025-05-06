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黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

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黃呂錦茹涉偽造文書遭羈押禁見 國民黨：高院駁回理由令人傻眼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃表示，法院駁回抗告處分內容令人傻眼，根本是政治辦案不演了，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？圖／國民黨提供
國民黨發言人楊智伃表示，法院駁回抗告處分內容令人傻眼，根本是政治辦案不演了，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？圖／國民黨提供

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉犯偽造私文書、個資法，遭台北地院裁定羈押禁見，高院今駁回她抗告確定。國民黨發言人楊智伃表示，法院今天的駁回處分內容令人傻眼，根本是政治辦案不演了，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？

楊智伃指出，黃呂錦茹一開始無保請回，卻突然急轉彎被聲押、羈押禁見，律師團這周依法抗告，法院駁回理由竟寫「被告與本案其餘共犯間，關於政治立場及本案犯行部分，均有利害關係，且曾指示他人製作文件傳送予共犯，有勾串共犯、滅證之虞。」

楊智伃質疑，把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，且在所有法院檢察官所提供的資料中完全看不見任何滅證證據，只因為她會使用通訊軟體，有可能「未來」會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一，「請問法官是時空旅人嗎？是先把還沒做的事情先塞進黃呂錦茹的嘴裡嗎？」

楊智伃說，若這種瞎到爆的理由成立，所有犯罪都應該要羈押，因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都「有可能」串供，是這樣嗎？司法體系已被民進黨玩弄至此，只因政治立場與臆測犯罪就可將人羈押，打著民主的旗號，行極權之實、操弄司法，壓制異己，這不是綠共，什麼是綠共？

她也說，賴清德把法院變成清算反對者的工具，賴清德更不需要坦克車，只要一張寫著「政治立場」的裁定就可以把人關進民主的黑牢，「今天他們可以關黃呂錦茹，明天也可以關你、關我。」

國民黨 楊智伃 民進黨 罷免 賴清德 黃呂錦茹

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