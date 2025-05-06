罷羅廷瑋！3罷團抗議控台中選委會高官刁難 本尊說話了

罷免台中藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」昨二階送件，傳出台中市選委會副總幹事陳佩玉以「尺寸公差」為由剔除54件連署書刁難。今四、五、六罷團發表聲明抗議，質疑陳不當介入，要求選委會撤換陳職務；對此，陳佩玉今還原現場，並表示個人去留不是重點，她沒有刁難罷團，她依法行政，完全依中選會規定辦理。

「敲羅行動」昨晚發文抗議表示，二階連署遭一名選委突到現場，不斷以「尺寸公差」，拿中選會正本壓在每張連署書上精確比對，首次剔除92件連署書，經罷團拿出中選會公文據理力爭，最後剔除39件，總合格數為4萬6237件，達成率變更為169.1%。

台中四、五、六罷團今共同聲明指，陳佩玉以不當方式介入審查程序，包括對連署書逐張以中選會核發正本疊套比對，並以「尺寸不符」為由大量剔除有效連署書，無視中選會先前明定「列印公差」不屬於剔除標準，意圖刁難審核作業，嚴重違背選務審查應有的中立性與合理性，嚴重干擾罷免程序，3罷團除嚴正抗議外，也共同要求台中市選委會立即撤換陳佩玉職務，以維護選務中立與程序公正。

被指涉的陳佩玉今接受媒體訪問時說，對於有爭議格式問題的連署書，是由台中選委會人員審查時，在翻頁時，發現多件連署書的格式約有一個欄位的差距，經與罷免領銜人達成共識，經挑出問題連署書後，再逐一與罷免領銜人對過，連署書審查時，她負責在會場巡視，並未加入審查。

陳佩玉指出，被挑出格式有問題的連署書，由台中選委會人員提供中選會正確版本，讓罷免領銜人逐一比對、拍照，因出現爭議，經詢問中選會，第一次中選會判定格式不符剔除，第二次則同意交由台中選委會以「複印公差」判定，台中選委判定，除了其中一件因縮得太小被剔除，其餘沒有被剔除。