二林鎮長罷免2階未達標 鎮長蔡詩傑：持續扮演好角色

中央社／ 彰化6日電

彰化縣二林鎮民反對火化場選址地點，發動罷免二林鎮長蔡詩傑，今天2階連署截止，罷團表示因份數未達標，沒有送件，但反火化場立場不改變；蔡詩傑則說，持續努力扮演好角色。

彰化縣政府擇定芳苑鄉草湖南段228-2地號設置火化場，目前芳苑鄉公所在此地號旁興建殯葬館，縣府朝殯葬一元化規劃為生命園區，將殯葬館、禮廳、火化場設於同一區，未來可擴充環保葬。

火化場地點因位於芳苑鄉、二林鎮交界處，引起部分二林鎮民強烈反彈，除組成二林芳苑反火葬場自救會，並有鎮民發起連署罷免二林鎮長，第1階段有516人連署，跨過407人門檻，第2階段法定門檻為4088人。

罷免團體志工今天告訴中央社記者，鎮長應帶領鎮民向前走，卻未積極替鎮民發聲，未向縣府強烈表達反對在現有選址設立火化場，僅能靠鎮民四處奔走，整合反對力量。

罷團表示，罷免第2階段連署份數仍差一點，今天無法達標，因此沒有送件到彰化縣選舉委員會；對無法罷免鎮長感到遺憾，但會繼續參與自救會活動，極力反對設火化場。

對此，蔡詩傑說，他會一本初衷，持續扮演好自己的角色，做應該做的事。

罷免

延伸閱讀

罷免風波延燒…嘉義太保市長率主管集體請假 總質詢無人列席

罷免議題延燒 縣長鍾東錦：不希望任一個免案在苗栗成立

罷免李彥秀二階連署送件了 罷團：超法定門檻142%

大罷免台中顏寬恒、楊瓊瓔2階連署送件 本尊說話了

相關新聞

大罷免台中6藍委「全壘打」？顏寬恒等6區完成2階送件

全台展開大罷免，台中6名藍委遭罷免，昨已有4藍委選區罷團完成二階罷免送件，今天藍委顏寬恒、楊瓊瓔的罷團「解顏行動」、「中...

罷團2階送件 李彥秀：相信港湖民眾的眼睛是雪亮的

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」表示，今天提交第二階段連署書共4.5萬餘份。李彥秀說，尊重罷團作法，在地方感受到民眾...

四叉貓現身罷吳思瑤總部 「這件事」喬不攏尚未付郵資

張克晉日前宣布退出罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人一職，罷瑤團體宣布啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書...

罷免風波延燒…嘉義太保市長率主管集體請假 總質詢無人列席

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，公所與代表會對立，已有2名市民代表被提罷免，5月24日將投票。市代會上月28日起開定期會...

罷免議題延燒 縣長鍾東錦：不希望任一個免案在苗栗成立

苗栗縣2名立委、3名縣議員罷免提議案，今天延燒到縣議會定期會，縣長鍾東錦表態行政中立、譴責暴力，他並希望沒有一件罷免案會...

罷免李彥秀二階連署送件了 罷團：超法定門檻142%

國民黨立委李彥秀罷免案，罷團今天正式向北市選舉委員會提交第二階段連署書，罷團表示，今送出的連署書共4萬5183份，超過法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。