罷團2階送件 李彥秀：相信港湖民眾的眼睛是雪亮的

中央社／ 台北6日電
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」表示，今天提交第二階段連署書共4.5萬餘份。李彥秀說，尊重罷團作法，在地方感受到民眾替她加油，相信港湖民眾眼睛是雪亮的。

罷免李彥秀「港湖除銹」團隊透過群組發布新聞資料指出，今天正式向台北市選舉委員會提交第二階段連署書，共4萬5183份，超過法定門檻（約3萬1810份），順利達成目標，邁向罷免程序的下一階段。

罷團領銜人透過資料說，這些連署書是過去2個月港湖居民與志工共同努力成果，全體志工平均每週運作30個連署站點，靠著熱情與行動，完成屬於港湖人民的民主訴求。

李彥秀今天受訪表示，尊重罷團的作法，相信港湖民眾的眼睛是雪亮與睿智。港湖需要進步力量，台北需要前進動力，國會需要監督聲音。台灣正面臨國際經貿極大挑戰，大家需要團結，而不是撕裂，需要奮鬥，而不是仇恨。

李彥秀指出，政治紛紛擾擾，她在地方感受到更多民眾熱情的打氣與加油，團隊會繼續一步一腳印，深耕港湖，爭取更多支持，通過未來更大的挑戰。

李彥秀 罷免 連署書

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