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四叉貓現身罷吳思瑤總部 「這件事」喬不攏尚未付郵資

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
網紅四叉貓稱罷團若寄就願意支付郵資，罷團也依其要求備好收據，並製作感謝狀，四叉貓下午前往領取收據，感謝狀則因尚未付款，約定下次再拿。記者林伯東／攝影
網紅四叉貓稱罷團若寄就願意支付郵資，罷團也依其要求備好收據，並製作感謝狀，四叉貓下午前往領取收據，感謝狀則因尚未付款，約定下次再拿。記者林伯東／攝影

張克晉日前宣布退出罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人一職，罷瑤團體宣布啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出2000份更換領銜人同意書，而網紅四叉貓稱罷團若寄就願意支付郵資，罷團也依其要求備好收據，並製作感謝狀。四叉貓下午赴罷團總部領取，不過因雙方付款方式喬不攏，四叉貓僅拿回收據，未拿到感謝狀，僅將收據拿回去報帳。

四叉貓今天下午約4時38分乘坐多元計程車抵達罷瑤總部，不過罷團召集人賴苡任因另有行程未現身，讓四叉貓直呼，「好難過，好渣。」不過四叉貓今天未帶現金，希望能先拿收據回去，並提供帳號後續用匯款方式，但遭到罷團拒絕，因此未拿到感謝狀，僅先拿收據回去報帳。

四叉貓表示，希望大家以後能叫他國民黨金主，畢竟他為罷免出一分力，更要留存證據，以後國民黨舉辦任何活動他應都有資格參加，也都會到，「我拿著感謝狀，希望大家以後看到不要再倒我飲料了。」

四叉貓說，不管接下來是用現金還是用匯款，「這筆錢我一定會給。」他說，這些信寄出去，民眾是否會回信？還是會有人跳出來講說根本沒有簽？很期待後續結果，出5萬多元推動劇情演下去，他覺得非常值得，更相約下次付完錢，再到總部盼由賴苡任親自頒發感謝狀。

吳思瑤 四叉貓 國民黨 罷免

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