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罷免風波延燒…嘉義太保市長率主管集體請假 總質詢無人列席

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表會今天定期會總質詢，市長鄭淑分及公所主管請假，無人列席答詢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表會今天定期會總質詢，市長鄭淑分及公所主管請假，無人列席答詢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市長選舉恩怨持續延燒，公所與代表會對立，已有2名市民代表被提罷免，5月24日將投票。市代會上月28日起開定期會，雙方砲火猛烈，昨天及今天市政總質詢，市長鄭淑分及公所主管全都請假缺席，公所史上首次無人列席，代表會被迫提前散會。

太保市民代表11人分為兩派，包括支持鄭淑分的市長派有代表吳宏哲等5人，主張監督市政的反對派有代表林淑勉等6人，雙方為刪除市政預算槓上，吳宏哲及林淑勉罷免二階段連署通過，5月24日投票前召開定期會，雙方攻防交戰，火藥味濃厚。

市長鄭淑分說，正值罷免投票前時機，部分代表帶有私心帶風向，質詢時誘導式問話，不讓公所課室主管充分回答，上周五總質詢首日在代表會遭到侮辱，為行政中立，避免淪為罷免攻防工具，昨天及今天總質詢依法請假，希望罷免風波過後，能盡速恢復平靜。

太保市民代表會副主席官汝濃說，公所在開會前才把假單送到代表會，當天才知道市長要帶著整個公所團隊請假，有些代表都已經在前往代表會的路上了，開會時間根本來不及改期，之前就曾討論決議過，希望市長及公所主管提前一周就要請假，時間可以配合延後。

被罷免的代表林淑勉說，不能因為擔心課室主管講錯話，怕被做文章就不來備詢，她自己被提罷免，也是堅守職責到代表會質詢，針對工地臨時稅等議題監督市政，市長鄭淑分和公所主管都沒出席，導致總質詢無法進行，只能提臨時動議，後來就直接散會。

市長派的代表蔡聰敏說，反對派主張刪減重陽禮金、肥料補助、臨時人員及反對課徵工地臨時稅，先是把公所編列重陽禮金、肥料補助刪到剩2000元，現在引起民眾反彈，怕被罷免才要公所追加預算，想減少2個罷免理由，根本不顧百姓，只為政治生涯考量。

被罷免的代表吳宏哲說，罷免林淑勉有4大理由，林淑勉的丈夫黃國泰提案罷免他卻沒有理由；林淑勉質疑公所早期課徵工地臨時稅金額有違法使用，他支持林淑勉將公所預算送檢調，公所若有違法，他就辭職下台，若查無公所違法，希望林淑勉自請下台。

反對派的代表龔宗勇說，林淑勉在定期會沒提到罷免的事，只有針對市政議題質詢，市長鄭淑分帶著公所主管一起請假，不尊重代表會，沒有互相陳述意見機會，且鄭淑分上次會期半個月都沒出席，抱病請假，這次帶著整個公所主管都請假，真的太誇張，聞所未聞。

嘉義縣太保市民代表會今天定期會總質詢，市長鄭淑分及公所主管請假，無人列席答詢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表會今天定期會總質詢，市長鄭淑分及公所主管請假，無人列席答詢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市長鄭淑分今向代表會請假未出席定期會，她盼行政中立不影響罷免選舉結果。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市長鄭淑分今向代表會請假未出席定期會，她盼行政中立不影響罷免選舉結果。記者黃于凡／攝影

罷免

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