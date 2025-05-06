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罷免議題延燒 縣長鍾東錦：不希望任一個免案在苗栗成立

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
罷免議題今天延燒到苗栗縣議會定期會，縣長鍾東錦表態行政中立、譴責暴力，並希望沒有一件罷免案會成立。記者范榮達／攝影
罷免議題今天延燒到苗栗縣議會定期會，縣長鍾東錦表態行政中立、譴責暴力，並希望沒有一件罷免案會成立。記者范榮達／攝影

苗栗縣2名立委、3名縣議員罷免提議案，今天延燒到縣議會定期會，縣長鍾東錦表態行政中立、譴責暴力，他並希望沒有一件罷免案會成立，並認為執政黨對在野黨發動大罷免，前無古人、後無來者。

立委無黨籍陳超明、國民黨邱鎮軍罷免案二階連署中，縣議員徐筱菁、陳春暖、無黨籍曾玟學罷免案，也過了一階連署，另，一輛罷免車子昨天在苗栗縣苑裡鎮被砸破車窗，議題今天在縣議會定期會發酵，曾玟學、鄭碧玉、張志宇、張顧礫、陳光軒、鄭秋風、邱毓興、鄭聚然、温俊勇、陳碧華，及廖英利等藍、綠、無黨籍議員都發言各自表述。

鍾東錦數次答覆，強調行政中立。他說，曾玟學、陳光軒等人質疑罷免案死人連署問題，戶政單位勾稽後，送縣選舉委員會轉中央選舉委員會，移送調查的權力在中選會，他已辭去縣選委會主委，不介入、不過問，沒有下過任何一道指令，他個人期望在苗栗平和、友善，不要成立任何一件案，可以溝通的。

此外，他認為暴力是不對的，罷免宣傳車被砸，警方也查清楚，暴力是不對，他譴責暴力，如果有任何教唆、不當行為，一定要嚴懲，可是硬要扯到邱鎮軍，就扯太遠，他認為大家要一本良心、正確的態度看待政治，「政治沒有必要幹到你死我活」，政府應該是大家可以討論，可以共榮、共存。

鍾東錦表示，罷免宣傳車昨天被砸，行為人當然不對，該法辦就法辦，甚至他希望要嚴懲，尤其節骨眼中，剛好給人藉勢藉端惹風波，他認為政治不能藉勢藉端，有就有、沒有就沒有，有幾分證據，說幾分話，不要打來打去，一年多來把台灣搞得很累。

他說，罷免是公民權利，但他個人觀念，罷免是不得已才行使，如果沒有犯天條，沒有做很大的錯誤是不應該的，罷免就像一場瘟疫，就是不對的，搞到全國沒有是非，真的是很糟糕的事，全世界也沒有一個民主國家曾經搞大罷免的，尤其是執政黨對在野黨發動，還是歷史首見，以後也不會發生，前無古人、後無來者。

罷免

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