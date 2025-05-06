大罷免台中顏寬恒、楊瓊瓔2階連署送件 本尊說話了

台中藍委顏寬恒、楊瓊瓔的罷團「解顏行動」、「中三拒瓔」今到台中選委會，送交罷免第二階段連署書，宣布達二階連署法定門檻，並喊「持續收件」。對此，顏寬恒呼籲選民，務必要出來投下「不同意罷免」；楊瓊瓔說，「面對惡罷，堅定守護瓊瓔」，並呼籲支持者挺身而出，堅定投下「不同意罷免票」。

「解顏行動」、「中三拒瓔」今天下午下午1時許到選委會為二階連署送件。由於前立委陳柏惟曾在直播節目宣布「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」引發關注。

「解顏行動」、「中三拒瓔」宣布，中二成功收到3萬3099件連署書，達成率102.9%，中三成功收到2萬6775件連署書，達成率109%，由於都未達安全門檻130%，持續收件。

顏寬恒今聲明表示，罷免是民進黨的選擇，但監督預算、為民喉舌是人民的託付，對於意圖撕裂人民情感以及破壞國家安定的行為，絕對不會苟同；他質疑，民進黨過去執政八年，弊案頻傳，打著反中大旗，卻用人民的納稅錢豢養共諜，甚至反過頭來批評在野黨是中共同路人，何其可笑。

顏寬恒認為，當前國際情勢詭譎，美中貿易戰再起，美國加徵關稅、台幣升值，讓外銷廠商措手不及，企業焦頭爛額、勞工擔憂飯碗，綠榮及其側翼竟還在拚罷免、搞鬥爭讓國家內耗，不顧民生困境，行政院官員還下鄉為大罷免添柴火，民進黨重視政治鬥爭的程度遠高於拯救國內產業。

他質疑，行政院因應美關稅，支持產業的880億元預算暴增至4100億元，其中只有930億是幫助產業和勞工，居然還有1000億是要撥補台電，過去民進黨執政綠電弊案叢生，這些撥補的一千億是要救台電，還是要補誰的口袋？

顏寬恒重申，民主制度不應成為少數人操作政治鬥爭的工具，他會持續穩健推動建設、監督政府，相信人民的眼睛也是雪亮的，所以他呼籲選民，罷免三階段投票務必要出來投下「不同意罷免」，台灣需要不同的聲音，更需要在野黨強而有力的監督「國會在野力量，一席都不能少。」

楊瓊瓔今聲明，她從政以來，始終戰戰兢兢不敢稍有懈怠，為了台中更加進步，時時緊盯監督。面對惡罷，她知道大家很錯愕、也很憤怒，她也知道大家為她抱屈不捨，「但這一次，只有靠我們自己的力量才能終止惡鬥」。她的心情平靜如常，相信這是讓她再次歷練與成長的試煉。