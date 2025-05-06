大罷免台中6藍委「全壘打」？顏寬恒等6區完成2階送件

全台展開大罷免，台中6名藍委遭罷免，昨已有4藍委選區罷團完成二階罷免送件，今天藍委顏寬恒、楊瓊瓔的罷團「解顏行動」、「中三拒瓔」今送件，宣布達二階連署法定門檻，並喊「持續收件」；目前大罷免台中6名藍委全數完成2階送件。

台中市6名藍委，分別是中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中八江啟臣。其中，中四罷團「展翅廢翔」、中五罷團「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」，以及中八罷團「一罷擊臣」等4罷團昨到選委會完成二階罷免送件。送件份數和達成率分別是中四4萬6250，達成率158%、中五5萬4451，149.9%、中六4萬6276，169.3%、中八2萬2776，108%。

「解顏行動」、「中三拒瓔」今天下午下午1時許到選委會為二階連署送件。由於前立委陳柏惟曾在直播節目宣布「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」引發關注。

「解顏行動」、「中三拒瓔」隨後下樓受訪，「解顏行動」發言人林宣宏公布，中二成功收到3萬3099份連署書，達成率102.9%，尚未達安全門檻130%，持續收件；他感謝每一位勇敢簽下連署的中二選民，認到困難處，聲音哽咽。