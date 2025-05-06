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大罷免台中6藍委「全壘打」？顏寬恒等6區完成2階送件

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中罷團「中三拒瓔」發言人Connie（中）今到台中市選委會送文件後，說到連署過程艱辛，當場落淚。記者趙容萱／攝影
台中罷團「中三拒瓔」發言人Connie（中）今到台中市選委會送文件後，說到連署過程艱辛，當場落淚。記者趙容萱／攝影

全台展開大罷免，台中6名藍委遭罷免，昨已有4藍委選區罷團完成二階罷免送件，今天藍委顏寬恒楊瓊瓔的罷團「解顏行動」、「中三拒瓔」今送件，宣布達二階連署法定門檻，並喊「持續收件」；目前大罷免台中6名藍委全數完成2階送件。

台中市6名藍委，分別是中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋、中八江啟臣。其中，中四罷團「展翅廢翔」、中五罷團「斷健行動」、中六罷團「敲羅行動」，以及中八罷團「一罷擊臣」等4罷團昨到選委會完成二階罷免送件。送件份數和達成率分別是中四4萬6250，達成率158%、中五5萬4451，149.9%、中六4萬6276，169.3%、中八2萬2776，108%。

「解顏行動」、「中三拒瓔」今天下午下午1時許到選委會為二階連署送件。由於前立委陳柏惟曾在直播節目宣布「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」引發關注。

「解顏行動」、「中三拒瓔」隨後下樓受訪，「解顏行動」發言人林宣宏公布，中二成功收到3萬3099份連署書，達成率102.9%，尚未達安全門檻130%，持續收件；他感謝每一位勇敢簽下連署的中二選民，認到困難處，聲音哽咽。

「中三拒瓔」發言人Connie說，中三成功收到2萬6775份連署書，達成率109%，尚未達安全門檻130%，持續收件；她因愛站出來，這是一場公民力量的展現，說到連署過程艱辛，當場落淚。

台中罷團「中三拒瓔」發言人Connie（中）今到台中市選委會送文件後，說到連署過程艱辛，當場落淚。記者趙容萱／攝影
台中罷團「中三拒瓔」發言人Connie（中）今到台中市選委會送文件後，說到連署過程艱辛，當場落淚。記者趙容萱／攝影

台中市 楊瓊瓔 罷免 連署書 顏寬恒

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