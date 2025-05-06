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贊助罷免吳思瑤團體「鮭魚回郵」 四叉貓今下午赴罷團總部

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷瑤團體今天宣布啟動「鮭魚洄游」計畫，網紅四叉貓日前則表態願捐款，罷團召集人賴苡任今已開好抬頭、統編。四叉貓預計下午16時30分赴罷團總部領取。記者洪子凱／攝影
罷瑤團體今天宣布啟動「鮭魚洄游」計畫，網紅四叉貓日前則表態願捐款，罷團召集人賴苡任今已開好抬頭、統編。四叉貓預計下午16時30分赴罷團總部領取。記者洪子凱／攝影

張克晉日前宣布退出罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人一職，罷瑤團體賴苡任今天宣布啟動「鮭魚回郵」計畫，希望第一階段連署者同意更換備位領銜人，網紅四叉貓質疑罷團不敢寄回郵給一階連署人恐爭議更多，並表態願捐款贊助掛號郵資，預計下午16時30分赴罷團總部。

賴苡任今天宣布啟動「鮭魚回郵」計畫，寄出更換領銜人同意書，第一波寄出2000份給第一階段有簽署意向書民眾，賴表示已按造四叉貓要求寫好抬頭、統編，並立好感謝狀感謝四叉貓贊助。

四叉貓今天在臉書公布行程，其中預計16時30分到「地動刪瑤」總部拿購票證明存根和感謝狀。

賴苡任表示，由於自己行程很多，加上明天就要開庭，不一定能和四叉貓碰到面，但感謝狀、收據等都已放在總部，大門也都開著，恭候四叉貓大駕光臨。

吳思瑤 四叉貓 罷免

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