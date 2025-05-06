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明開偵查庭 賴苡任做好羈押準備「我就在裡面看書」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
針對「幽靈連署」案北檢將在明天傳訊罷免「雙吳」團隊賴苡任、李孝亮等人，賴苡任證實該消息表示，北檢2日傳真通知其委任律師，但不管執政黨從連署以來如何打壓，他個人都坦然面對司法，也做好準備若偵查庭轉羈押庭，「那我就做好準備在裡面看書」。記者洪子凱／攝影
針對「幽靈連署」案北檢將在明天傳訊罷免「雙吳」團隊賴苡任、李孝亮等人，賴苡任證實該消息表示，北檢2日傳真通知其委任律師，但不管執政黨從連署以來如何打壓，他個人都坦然面對司法，也做好準備若偵查庭轉羈押庭，「那我就做好準備在裡面看書」。記者洪子凱／攝影

針對「幽靈連署」案北檢將在明天傳訊罷免「雙吳」團隊賴苡任、李孝亮等人，賴苡任證實該消息表示，北檢2日傳真通知其委任律師，但不管執政黨從連署以來如何打壓，他個人都坦然面對司法，也做好準備若偵查庭轉羈押庭，「那我就做好準備在裡面看書」。

賴苡任表示，檢方是在5月2日以傳真方式，通知其委任律師要開偵查庭，連正式的傳票都沒開，要求其7日下午去北檢，是不是符合一般規定有待社會公評，不管最後會不會從偵查庭變成羈押庭，他都坦然面對司法，至於李孝亮稱若被羈押就要在看守所裡寫書，賴則表示，「做好準備我就看書。」

賴苡任說，從1月11日在中正紀念堂舉牌啟動罷免，一路走來民進黨所屬行政機關都百般刁難，支持者都看在眼裡，不管司法接下來怎麼走，他都會坦然面對。

面對連署現況，賴苡任也說，目前除鮭魚迴游，想不到其他更好方法，目的就是要讓提議人可以簽好同意書，至於備補領銜人是否確定有意願接下領銜人工作，由於兩人是同案被告及證人，無法替他回應。

罷免

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