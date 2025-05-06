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傳為大罷免改組戰鬥內閣 卓揆：政院業務從不涉罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳超明關心苗栗財政問題，卓榮泰表示，按他的「財政收支劃分法」、行政院構想，會讓財政弱的縣市得到更多，而非如現在的齊頭式。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳超明關心苗栗財政問題，卓榮泰表示，按他的「財政收支劃分法」、行政院構想，會讓財政弱的縣市得到更多，而非如現在的齊頭式。記者蘇健忠／攝影

行政院卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳超明關心苗栗財政問題，卓榮泰表示，按他的「財政收支劃分法」、行政院構想，會讓財政弱的縣市得到更多，而非如現在的齊頭式。

陳超明今質詢卓榮泰，開頭先提到日前卓榮泰曾表示要「脫中入北」，要面向太平洋，背對台灣海峽，要告訴中國政府「不走回頭路」，把台北城當成首都。卓揆所言是否準備台獨宣告？

卓榮泰表示，台北當然是「中華民國台灣」的首都，這沒有錯。「我們的市場看中國看太久」，必須轉向海洋，走向世界，經濟不能太依賴一個國家。

陳超明又說，今有很多報導稱賴清德520就職一周年，內閣要改組戰鬥內閣，為大罷免啟動，要把在野黨國會議員殲滅？卓榮泰表示，內閣在每個自己的工作崗位上去做競爭，現在是「行動創新內閣」。 對每位委員經由選舉，且是憲法賦予權利，行政院當然尊重，行政院業務從不涉及罷免議題。他講的是中央政府總預算跟關稅問題。

陳超明提及苗栗財政問題，希望卓榮泰留任，多多照顧苗栗縣。卓揆表示，行政院對苗栗不是善意，是該有的基本態度，希望均衡地方，大家都同樣的起來，所以在他設想的財劃法，如果按照行政院的構想，會讓財政弱的縣市得到更多，而不是像現在齊頭式的。「桃竹苗大矽谷」可以說是在520之後，行政院第一個核定的六大產業生活區，會照這速度來持續往前推進。

卓榮泰 罷免 行政院 陳超明

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