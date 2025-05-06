陳柏惟剃光頭？顏寬恒罷免二階連署今送件 本尊發聲了

大罷免二階持續進行，罷免台中藍委顏寬恒、楊瓊瓔的罷團「解顏行動」、「中三拒瓔」今天下午將到台中市選委會送交罷免二階連署書。前立委陳柏惟曾喊「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」顏寬恒昨深夜也在臉書發聲呼籲「不同意罷免，一定要出來投票」，引發熱議。

罷團台中解顏、中三拒瓔罷免團隊預計今天下午1時30分，前往台中市選委會送交罷免顏寬恒、罷免楊瓊瓔二階連署書。由於前立委陳柏惟曾在直播節目宣布「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」因此，罷免顏寬恒二階連署是否成功引發關注。

顏寬恒昨深夜在臉書發文提到，除了疫情嚴峻的那年，發康乃馨已經成為一年一度的大事，除了跟大家媽媽們說聲母親節，剛好也可以走路健身。「不過這次的母親節，大家很有默契地都會跟我說聲『加油』，讓我們知道當未來面臨嚴峻的考驗時，仍然會有人默默地支持我們」。

不少粉絲紛紛留言表示「你的努力鄉親們都有目共睹！深得民心！委員加油！與你同在！」、「委員加油」、「最親民的立委，加油」；顏寬恒回應「不同意罷免，一定要出來投票」引起熱議。